برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل

يسعى نادي برشلونة لإجراء استثمارات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لمعالجة نقص الخيارات الهجومية، خصوصًا مع اقتراب انتهاء عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وارتبط اسم النادي بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، جوليان ألفاريز، كما يظل إيرلينج هالاند خيارًا متاحًا، لكن تكلفته العالية تجعل النادي يدرس بدائل أقل تكلفة.

وبحسب تقرير صحيفة "سبورت"، فإن مهاجم مانشستر سيتي، عمر مرموش، قد يكون خيارًا عمليًا إذا تعذرت صفقة ألفاريز.

وأكد التقرير أن ألفاريز يبقى الخيار المثالي لبرشلونة، إلا أن تقييم أتلتيكو البالغ 130.8 مليون جنيه إسترليني يمثل تحديًا كبيرًا.

ويرى المدير الفني الحالي للفريق، هانز فليك، أن مرموش يمتلك مواصفات المهاجم المتحرك القادر على تسجيل الأهداف واللعب في أي مركز هجومي، رغم قلة مشاركاته هذا الموسم مع السيتي.

وحتى الآن، شارك اللاعب البالغ 27 عامًا في 24 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين بمعدل 37 دقيقة لكل مباراة، ما يجعل إدارة برشلونة واثقة من إمكانية التعاقد معه مقابل أقل من 67 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعه مانشستر سيتي للتعاقد معه في يناير الماضي.