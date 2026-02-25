قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
هامة وتاريخية.. رئيس وزراء الهند يزور الأراضي المحتلة
ننشر حيثيات حكم جنايات دمنهور على طالب جامعي استدرج فتاة وتعدى عليها تحت تأثير المخدر
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعليق التجارب النووية
إنفانتينو يؤكد: كأس العالم 2026 ستُقام في المكسيك رغم أعمال العنف
بث مباشر.. الجامع الأزهر يحتفل بمرور 1086 عاما على تأسيسه
ما بين الدراما والحقيقة.. وفاة والد مي عمر بعد ساعات من موت أبيها في "الست موناليزا"
وزير الخارجية: ندعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل

عمر مرموش
عمر مرموش
إسراء أشرف

يسعى نادي برشلونة لإجراء استثمارات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لمعالجة نقص الخيارات الهجومية، خصوصًا مع اقتراب انتهاء عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وارتبط اسم النادي بالتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، جوليان ألفاريز، كما يظل إيرلينج هالاند خيارًا متاحًا، لكن تكلفته العالية تجعل النادي يدرس بدائل أقل تكلفة.

وبحسب تقرير صحيفة "سبورت"، فإن مهاجم مانشستر سيتي، عمر مرموش، قد يكون خيارًا عمليًا إذا تعذرت صفقة ألفاريز.

وأكد التقرير أن ألفاريز يبقى الخيار المثالي لبرشلونة، إلا أن تقييم أتلتيكو البالغ 130.8 مليون جنيه إسترليني يمثل تحديًا كبيرًا.

ويرى المدير الفني الحالي للفريق، هانز فليك، أن مرموش يمتلك مواصفات المهاجم المتحرك القادر على تسجيل الأهداف واللعب في أي مركز هجومي، رغم قلة مشاركاته هذا الموسم مع السيتي.

وحتى الآن، شارك اللاعب البالغ 27 عامًا في 24 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين بمعدل 37 دقيقة لكل مباراة، ما يجعل إدارة برشلونة واثقة من إمكانية التعاقد معه مقابل أقل من 67 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعه مانشستر سيتي للتعاقد معه في يناير الماضي.

روبرت ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي برشلونة مرموش عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

ترشيحاتنا

رئيس جامعة كفر الشيخ

افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية بجامعة كفرالشيخ الأهلية| صور

محافظ البحيرة

ضبط 15 مخبزا بلديا لإنتاج خبز ناقص الوزن في البحيرة

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: البدء فى تنفيذ مشروع تطوير مداخل ومخارج معبد فيله

بالصور

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام.. تجنبها ليحب طفلك العبادة

أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام
أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام
أخطاء فى تعلم الاطفال الصيام

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

فيديو

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد