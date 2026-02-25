قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لجنة حماية الصحفيين: ثلثا ضحايا الصحافة في 2025 سقطوا في هجمات منسوبة لإسرائيل

الاحتلال يغتال الصحفيين في غزة
الاحتلال يغتال الصحفيين في غزة
القسم الخارجي

أفادت اللجنة لحماية الصحفيين بأن إسرائيل كانت مسئولة عن مقتل ثلثي الصحفيين وموظفي الإعلام الذين سقطوا العام الماضي، من بين رقم قياسي بلغ 129 صحفيًا وإعلاميًا قتلوا حول العالم خلال عام 2025.

وتشير البيانات إلى أن هذا الرقم يمثل أعلى معدل للضحايا الإعلاميين منذ سنوات، ما يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يواجهها العاملون في الميدان، خصوصًا في مناطق النزاع.

النزاعات المسلحة 

وأوضح التقرير أن معظم الوفيات وقعت في مناطق النزاع، حيث يواجه الصحفيون تهديدات مباشرة تشمل القصف، والرصاص الحي، واستهداف المباني الإعلامية، بالإضافة إلى المضايقات والاعتقالات التعسفية.

وبينما تركز التغطية الإعلامية غالبًا على النزاعات التقليدية، يؤكد التقرير أن إسرائيل كانت مسؤولة عن أكثر حالات القتل المباشر للصحفيين في هذا العام، وهو ما يثير قلق المنظمات الدولية بشأن حرية الصحافة وأمن الإعلاميين في مناطق النزاع.

دعوات دولية لتعزيز حماية الإعلاميين

دعت اللجنة لحماية الصحفيين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحفيين، بما في ذلك فرض معايير واضحة لعدم استهداف الإعلاميين أثناء النزاعات المسلحة، ومحاسبة المسؤولين عن القتل أو التعرض للعنف.

وأكدت اللجنة على أهمية توفير بيئة آمنة للصحفيين، لضمان نقل الأخبار والمعلومات بحرية، خصوصًا في مناطق الصراع، حيث يصبح الوصول إلى الحقيقة مسؤولية عالية المخاطر.

إسرائيل الصحفيين شهداء الصحافة غزة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

وائل عبدالعزيز يكشف حقيقة الخلاف بين ياسمين وعمرو محمود ياسين.. فيديو

وائل عبد العزيز

وائل عبد العزيز يشيد بالممثلين الجدد: بشوف مصطفى غريب بضحك

دينا أبو الخير

قصة إسلام أبو العاص بن الربيع زوج السيدة زينب.. فيديو

بالصور

طرق توفير الميزانية في رمضان.. نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت

الإفطار
الإفطار
الإفطار

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال
صيام الاطفال
صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس
لكزس
لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد