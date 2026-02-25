الاتحاد الإنجليزي يُعاقب تشيلسي ووست هام.. تفاصيل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم "الأربعاء"، عن تغريم ناديي تشيلسي ووست هام يونايتد 325 ألف جنيه إسترليني و300 ألف جنيه إسترليني على التوالي بسبب المشاجرة الجماعية التي وقعت في نهاية مباراتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي.

وتغلب تشيلسي على وست هام بنتيجة 3-2 في ديربي لندن في 31 يناير بعد أن كان متأخرا بهدفين، لكن ما يقرب من 20 لاعبا شاركوا في شجار في نهاية المباراة.

وقام أداما تراوري، جناح وست هام، بإلقاء مارك كوكوريلا أرضا قبل أن يتشاجر مع جواو بيدرو، بينما وصل لاعبون آخرون لفض الشجار.

وتلقى جان كلير توديبو لاعب وست هام بطاقة حمراء مباشرة بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) بسبب إمساكه بحلق بيدرو.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: "زُعم أن نادي تشيلسي لكرة القدم فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة و/أو استفزازية في الدقيقة 95 تقريباً".

وأضاف: “كما زُعم أن نادي وست هام يونايتد لكرة القدم فشل في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة و/أو استفزازية و/أو عنيفة في هذا الوقت.”

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن كلا الناديين قد اعترفا بالتهم الموجهة إليهما.