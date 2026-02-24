قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية لنظيره الروسي: يجب خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
أرقام سلبية تهدد تشيلسي قبل نهاية الموسم الحالي

تشيلسي
تشيلسي
منتصر الرفاعي

بات نادي تشيلسي الإنجليزي على أعتاب رقم سلبي جديد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي 11 جولة فقط على نهاية الموسم الحالي، بعد أن تلقى الفريق 6 بطاقات حمراء حتى الآن.

تشيلسي يقترب من معادلة رقم قياسي

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن تشيلسي أصبح على بُعد بطاقة حمراء واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من حالات الطرد في موسم واحد خلال العقد الأخير المسجل باسم بيرنلي برصيد 7 بطاقات حمراء في موسم 2023-2024.

القلق يتصاعد في ستامفورد بريدج

ويثير الرقم السلبي الحالي القلق داخل أروقة ملعب «ستامفورد بريدج»، خاصة مع تبقي أكثر من ربع مباريات الموسم، حيث يواجه الفريق خطر تسجيل رقم قياسي غير مرغوب فيه.

وحسب تقرير الصحيفة فإن حصول تشيلسي على بطاقتين إضافيتين خلال المباريات المتبقية سيجعله الأكثر تعرضا للطرد في الدوري الإنجليزي خلال السنوات العشر الأخيرة وهو رقم لا يرغب أنصار الفريق في رؤيته يتحقق رغم الجهود الكبيرة للفريق تحت قيادة المدرب ليام روسينيور.

هذا التطور يسلط الضوء على الجانب الانضباطي للفريق، ويطرح تساؤلات حول ضرورة تعزيز الانضباط داخل صفوف اللاعبين خلال الحسم النهائي للموسم.

تشيلسي تشيلسي الإنجليزي الدوري الإنجليزي بيرنلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

