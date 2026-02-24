أرقام سلبية تهدد تشيلسي قبل نهاية الموسم الحالي

بات نادي تشيلسي الإنجليزي على أعتاب رقم سلبي جديد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي 11 جولة فقط على نهاية الموسم الحالي، بعد أن تلقى الفريق 6 بطاقات حمراء حتى الآن.

تشيلسي يقترب من معادلة رقم قياسي

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن تشيلسي أصبح على بُعد بطاقة حمراء واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من حالات الطرد في موسم واحد خلال العقد الأخير المسجل باسم بيرنلي برصيد 7 بطاقات حمراء في موسم 2023-2024.

القلق يتصاعد في ستامفورد بريدج

ويثير الرقم السلبي الحالي القلق داخل أروقة ملعب «ستامفورد بريدج»، خاصة مع تبقي أكثر من ربع مباريات الموسم، حيث يواجه الفريق خطر تسجيل رقم قياسي غير مرغوب فيه.

وحسب تقرير الصحيفة فإن حصول تشيلسي على بطاقتين إضافيتين خلال المباريات المتبقية سيجعله الأكثر تعرضا للطرد في الدوري الإنجليزي خلال السنوات العشر الأخيرة وهو رقم لا يرغب أنصار الفريق في رؤيته يتحقق رغم الجهود الكبيرة للفريق تحت قيادة المدرب ليام روسينيور.

هذا التطور يسلط الضوء على الجانب الانضباطي للفريق، ويطرح تساؤلات حول ضرورة تعزيز الانضباط داخل صفوف اللاعبين خلال الحسم النهائي للموسم.