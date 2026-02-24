قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة، وذلك اليوم الثلاثاء ٢٤ فبراير، على هامش أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي تستضيفه القاهرة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث أشاد الوزيران بقوة الروابط الأخوية التي تجمع مصر وقطر، مؤكدين الحرص المتبادل على استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء الملف اللبناني، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول سبل توحيد الجهود الدولية لدعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وثمن الوزير عبد العاطي التعاون القائم في إطار اللجنة الخماسية التي تضم مصر وقطر والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة، مؤكدا الالتزام بدعم الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سيادته على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع تكثيف الضغوط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتنفيذ القرار ١٧٠١.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وتماسك مؤسساته الوطنية.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزيران على أولوية خفض التصعيد واحتواء التوترات المتزايدة في المنطقة، مؤكدين ضرورة تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات المختلفة، وتكثيف العمل العربي المشترك بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليمي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر أعمال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي دعم الجيش اللبناني

