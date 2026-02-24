وزيرة خارجية النمسا: محادثات السلام الجارية بين موسكو وكييف فرصة تمهد الطريق لسلام عادل ودائم

اعتبرت وزيرة خارجية النمسا بيات ماينل رازينجر اليوم /الثلاثاء/ محادثات السلام الجارية بين موسكو وكييف فرصة تمهد الطريق لسلام عادل ودائم.

وقالت رازينجر - في كلمة لها بمناسبة الذكرى الرابعة للحرب في أوكرانيا اليوم - "إن هناك حاجة إلى سلام يضمن أمن أوكرانيا كدولة ذات سيادة، مستقلة، ومزدهرة".

وأضافت أن اليوم يبدأ العام الخامس على الحرب الروسية ضد أوكرانيا وشعبها قائلة "شهدنا أربع سنوات من معاناة لا توصف، أربع سنوات من الدمار المروع. وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت الهجمات الروسية الوحشية ترك الأوكرانيين في برد وظلام أقسى شتاء منذ سنوات".