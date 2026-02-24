قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
أخبار العالم

وزيرة خارجية النمسا: محادثات السلام الجارية بين موسكو وكييف فرصة تمهد الطريق لسلام عادل ودائم

وزيرة خارجية النمسا
وزيرة خارجية النمسا
أ ش أ

اعتبرت وزيرة خارجية النمسا بيات ماينل رازينجر اليوم /الثلاثاء/ محادثات السلام الجارية بين موسكو وكييف فرصة تمهد الطريق لسلام عادل ودائم.

وقالت رازينجر - في كلمة لها بمناسبة الذكرى الرابعة للحرب في أوكرانيا اليوم - "إن هناك حاجة إلى سلام يضمن أمن أوكرانيا كدولة ذات سيادة، مستقلة، ومزدهرة".

وأضافت أن اليوم يبدأ العام الخامس على الحرب الروسية ضد أوكرانيا وشعبها قائلة "شهدنا أربع سنوات من معاناة لا توصف، أربع سنوات من الدمار المروع. وفي الأشهر الأخيرة، استهدفت الهجمات الروسية الوحشية ترك الأوكرانيين في برد وظلام أقسى شتاء منذ سنوات".

وزيرة خارجية النمسا بيات ماينل رازينجر موسكو وكييف الطريق لسلام عادل ودائم الذكرى الرابعة للحرب في أوكرانيا

