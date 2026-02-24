قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل أثناء ذهابهم لمدرستهم بـ بسيون | ما القصة؟
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
ديني

أيهما أفضل أصلي الوتر مع الإمام في المسجد أم في المنزل آخر الليل؟

صلاة الوتر
صلاة الوتر
عبد الرحمن محمد

أوضح العلماء أن الأرجح في عدد ركعات صلاة التراويح هو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، استناداً إلى ما ورد في حديثي السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، مع تأكيدهم على جواز الزيادة على ذلك التزاماً بالأدلة التي ساقها جمهور الفقهاء. 

وفيما يخص المفاضلة بين الوتر مع الإمام أو تأخيره، ذكر العلماء أن الأفضل لمن يصلي التراويح في المسجد أن يوتر مع إمامه، استناداً لحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: "إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة"، وهو ما يمنح المصلّي أجر ليلة كاملة بمجرد بقائه حتى نهاية صلاة الإمام.

وأشار العلماء إلى أن من أراد القيام والتهجد في آخر الليل بعدما أوتر مع الإمام، فإنه يشرع له أن يصلي ما شاء من الركعات مثنى مثنى (شفعاً) دون أن يعيد الوتر مرة أخرى، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: "لا وتران في ليلة". 

وقد استدل الفقهاء، ومنهم الإمام النووي، بحديث السيدة عائشة الذي يثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر وهو جالس، مما يدل على جواز التنفل بعد الوتر بلا كراهة، ويكون فعله ذلك بياناً للجواز.

كما استعرض العلماء حلاً لمن يرغب في الجمع بين فضيلة الصلاة مع الإمام حتى ينصرف وبين جعل آخر صلاته بالليل وتراً، وهو ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ حيث يمكن للمأموم إذا سلم الإمام من الوتر أن يقوم ويأتي بركعة إضافية ليشفع بها صلاته ولا يسلم مع الإمام. 

وأكد العلماء أن هذا العمل لا بأس به وقد نص عليه أهل العلم، مشيراً إلى أن المصلي في هذه الحالة يصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى انصرف، لكنه زاد ركعة لمصلحة شرعية ليجعل وتره في ختام تهجده.

وفي ذات السياق، أكد الشيخ ابن جبرين أن متابعة الإمام حتى ينصرف هي الأفضل للحصول على أجر قيام ليلة، فإن أوتر معه وانصرف كفاه ذلك ولا حاجة للوتر مجدداً، وإن استيقظ صلى ركعتين ركعتين. 

أما من فضل شفع الوتر مع الإمام بزيادة ركعة ثم تأخير الوتر المستقل لآخر الليل، فقد امتثل لقوله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً"، مشددين على أن تخوف البعض من كلام الناس عند القيام لزيادة ركعة يعالج بتعليمهم أن هذا مما أفتى به كبار العلماء المعتبرين.

الوتر التراويح الإمام قيام الليل صلاة القيام

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

هل ثواب صلاة التراويح في المنزل مثل أداؤها في المسجد ؟

هل ثواب صلاة التراويح في المنزل مثل أدائها في المسجد ؟.. عطية لاشين يجيب

الجامع الأزهر

دعوة إلى الاستقامة والثبات على الطاعة في ملتقى رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر

البحوث الإسلامية يشارك في ندوة دينية حول أخلاقيات شهر رمضان

البحوث الإسلامية يشارك في ندوة دينية حول أخلاقيات شهر رمضان

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

