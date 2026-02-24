زاهي حواس: معرض رمسيس وذهب الفراعنة فرصة نادرة لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إنه في أقل من أسبوع واحد، يصل معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” إلى المملكة المتحدة لأول مرة، في الفترة من 28 فبراير إلى 1 أغسطس.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وأوضح حواس في فيديو عبر صفحتة على السوشيال ميديا، أن المعرض يعرض به 180 قطعة لا تقدر بثمن على سبيل الإعارة من المتحف المصري بالقاهرة والمجلس الأعلى للآثار.



وأشار عالم الآثار المصرية، إلي أن المعرض يتيح استكشاف الأقنعة الذهبية والتوابيت الفضية من المقابر الملكية لتانيس، والمومياوات والحيوانات المحفوظة بشكل رائع، والمجوهرات المبهرة، والمنحوتات التذكارية التي بقيت على قيد الحياة لأكثر من ثلاثة آلاف السنين.

وتابع أنه في قلب المعرض يعرض قطعة حكم رمسيس الثاني - رمسيس الكبير - البناء والمحارب والملك الإله، الذى حكم مصر لما يقرب من 67 عامًا، وقام بتكوين إمبراطورية من خلال مشاريع معمارية ضخمة وحملات عسكرية ودبلوماسية.

ووصف زيارة الظعرض بفرصة نادرة لمشاهدة قوة وإرث واحد من أكثر الفراعنة نفوذاً في التاريخ.