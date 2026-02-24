قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
أخبار البلد

زاهي حواس: معرض رمسيس وذهب الفراعنة فرصة نادرة لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية

زاهي حواس
زاهي حواس

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إنه في أقل من أسبوع واحد، يصل معرض “رمسيس وذهب الفراعنة” إلى المملكة المتحدة لأول مرة، في الفترة من 28 فبراير إلى 1 أغسطس.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة 

وأوضح حواس في فيديو عبر صفحتة على السوشيال ميديا، أن المعرض يعرض به 180 قطعة لا تقدر بثمن على سبيل الإعارة من المتحف المصري بالقاهرة والمجلس الأعلى للآثار.

وأشار عالم الآثار المصرية، إلي أن المعرض يتيح استكشاف الأقنعة الذهبية والتوابيت الفضية من المقابر الملكية لتانيس، والمومياوات والحيوانات المحفوظة بشكل رائع، والمجوهرات المبهرة، والمنحوتات التذكارية التي بقيت على قيد الحياة لأكثر من ثلاثة آلاف السنين.

وتابع أنه في قلب المعرض يعرض قطعة  حكم رمسيس الثاني - رمسيس الكبير - البناء والمحارب والملك الإله، الذى حكم مصر لما يقرب من 67 عامًا، وقام بتكوين إمبراطورية من خلال مشاريع معمارية ضخمة وحملات عسكرية ودبلوماسية.
 ووصف زيارة الظعرض بفرصة نادرة لمشاهدة قوة وإرث واحد من أكثر الفراعنة نفوذاً في التاريخ.

زاهي حواس رمسيس وذهب الفراعنة رمسيس معرض رمسيس وذهب الفراعنة دكتور زاهي حواس

