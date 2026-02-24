الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة طولكرم ومخيميها

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم "الثلاثاء"، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة طولكرم ومخيميها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن أعداداً كبيرة من الآليات والشاحنات العسكرية، ترافقها فرق من جنود المشاة، اقتحمت المدينة عبر حاجز بوابة "نتساني عوز" غرباً، وجابت عدداً من الشوارع والأحياء الرئيسية، لا سيما الحي الشرقي ووسط المدينة وشارع نابلس المعروف بـ"شارع البنوك"، قبل أن تتجه نحو مخيمي طولكرم ونور شمس.

في سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بإبعاد شابين من بلدة سلوان جنوب القدس عن المسجد الأقصى المبارك، كما اقتحم مستوطنون محيط منزل في قرية عين سنينيا شمال رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل. واعتقلت فلسطينيا، واقتحمت عددًا من الأحياء في بلدة دير سامت، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات هناك.