نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

محمد الطحاوي

تفقد الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، مركز ومدينة منيا القمح، تنفيذاً لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، لنائبيه بضرورة تكثيف المرور الميداني المستمر للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف المنشآت والقطاعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

استهل نائب المحافظ جولته التفقدية بمركز منيا القمح، يرافقه أشرف عامر رئيس المركز، بزيارة الوحدة المحلية بسنهوت للاطمئنان على مستوى النظافة بشوارع القرية، حيث تلاحظ تدني حالة النظافة بالقرية، ليشدد على تكثيف حملات النظافة على مدار اليوم لتوفير بيئة صحية لائقة للمواطنين.

كما توجه نائب المحافظ إلى مبنى الوحدة المحلية، واطلع على موقف رخص المباني التي تم إصدارها للمواطنين خلال العام الجاري للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن. 

وأثناء المرور على إدارات الوحدة، تلاحظ له غياب عدد من العاملين، فأمر نائب المحافظ بإحالة 4 منهم للتحقيق لعدم تواجدهم في مقر عملهم أثناء توقيتات العمل الرسمية.

واستكمالاً لجولته التفقدية بمركز منيا القمح، توجه نائب المحافظ إلى مستشفى سنهوت التخصصي، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، والتأكد من انتظام العمل وتواجد الأطباء وهيئة التمريض وفقاً لجداول النوبتجيات المقررة، وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية والحضانات، واطمأن على تواجد الأطقم الطبية لتقديم خدمة صحية لائقة للمترددين.

كما توجه نائب المحافظ إلى المركز التكنولوجي برئاسة المركز، لمتابعة معدلات إنجاز طلبات المواطنين، والوقوف على انتظام سير العمل داخل منظومة الشباك الواحد، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات وسرعة إنهاء الطلبات بما يحقق رضا المواطنين.

