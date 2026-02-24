شئون البيئة بالشرقية: فحص عوادم 365 سيارة للتأكد من مطابقتها للإشتراطات| صور

أوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن جودة الهواء تمثل أحد أهم محاور العمل البيئي في مصر، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان والبيئة، وانعكاسها على الأداء الإقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بوضع الأطر التشريعية والآليات التنفيذية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحقيق بيئة مستدامة وحياة صحية آمنة.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن فريق عمل الفرع الإقليمي قام بتنفيذ ( ٤ ) حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة للمرور بالشرقية خلال شهر فبراير الجارى، للتأكد من مدى توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة المصرى.

وأشار إلى أنه تم خلالها فحص (١٤٣) سيارة تعمل بالبنزين وفحص (٢٢٢) سيارة تعمل بالسولار، بإجمالى (٣٦٥) سيارة تعمل بالبنزين والسولار، للتأكد من مطابقتها لقياسات الإنبعاثات طبقاً للإشتراطات المسموح بها فى قانون البيئة وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط سيارتين تعمل بالبنزين و ( ١٣) سيارة تعمل بالسولار مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم تحرير محاضر بيئية لأصحابها.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تنفيذ الحملات البيئية المفاجئة على مختلف الطرق والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتأكد من إلتزام أصحاب السيارات بالقوانين والإشتراطات البيئية للحفاظ على بيئة نظيفة والصحة العامة للمواطنين.