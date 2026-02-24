أورمان الشرقية توزع 775 بطانية ولحافاً للأسر الأولى بالرعاية بـ3 مراكز

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهداً في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أوجه الحماية الإجتماعية لهم، مشيراً إلى أهمية تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق مظلة حماية إجتماعية متكاملة تصل إلى القرى والنجوع الأكثر احتياجا.

وفى هذا السياق أوضح أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أن توزيع البطاطين يأتي ضمن حملة “تدفئة” التي تنفذها المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٥ فبراير ٢٠٢٦، وذلك بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز وقرى المحافظة وتوفير الإحتياجات الأساسية لهم لمواجهة برودة الطقس، في إطار حرص الدولة على تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.

من جانبه ، أضاف محمود أبو السعود مدير جمعية الأورمان بالشرقية أنه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بدعم الأسر الأولى بالرعاية وفي إطار التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية شهدت مراكز (فاقوس - أولاد صقر - كفر صقر) ، أمس تنفيذ فعالية توزيع بطاطين الشتاء بعدد من القرى الأكثر إحتياجاً وتم توزيع ٧٧٥ بطانية ولحافاً للأسر الأولى بالرعاية شمل عدداً من القرى.