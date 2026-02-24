هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم

تصاعدت التساؤلات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول بعد الأداء الباهت الذي قدمه خلال فوز فريقه على نوتنجهام فورست بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفتحت المباراة باب النقاش حول إمكانية إراحة صلاح ومنحه وقتًا على مقاعد البدلاء خاصة بعد ظهور بديل شاب قادر على قلب موازين المباريات خلال دقائق معدودة.

الأداء السلبي لصلاح يثير الجدل

شهد اللقاء تراجع واضح في مردود صلاح الذي بدأ أساسياً إلى جانب الهولندي كودي جاكبو دون أن يترك بصمة هجومية ملموسة. وفقًا لإحصاءات موقع WhoScored أنهى اللاعب المباراة دون أي تسديدة على المرمى دون مراوغة ناجحة ودون خلق أي فرصة حاسمة إلى جانب أربع تمريرات خاطئة ما أثار موجة من الانتقادات بين الجماهير البريطانية والعربية.

ويشكل هذا التراجع استمرارًا لجفاف تهديفي لم يعهده عشاق ليفربول حيث لم يسجل صلاح أي هدف خلال آخر تسع مباريات في الدوري وهو رقم غير معتاد بالنسبة لأحد أبرز هدافي الفريق على مدار السنوات الماضية.

ريو نجوموها.. شرارة شابة تعيد الحيوية

على الجانب الآخر جاء البديل الشاب ريو نجوموها ليكون مفاجأة المباراة حيث تمكن في الدقائق الـ15 التي شارك فيها من تنفيذ مراوغتين ناجحتين وصناعة فرصة حقيقية متفوقًا في التأثير على ما قدمه كل من صلاح وجاكبو طوال اللقاء.

وقد بدأ نجوموها المباراة بطريقة جريئة على الجهة اليمنى متوغلاً إلى داخل منطقة الجزاء قبل إرسال عرضية خطيرة ما أظهر جرأته ومهاراته الفردية وقدرته على تغيير نسق اللعب خلال دقائق معدودة الأمر الذي فتح باب التساؤل حول مدى حاجة الفريق لضخ دماء جديدة في خط الهجوم.

انقسام الجماهير

تباينت ردود الفعل الجماهيرية بين من يرى أن صلاح بحاجة إلى فترة راحة لاستعادة الحافز ومن يرى ضرورة الإبقاء عليه أساسياً باعتباره أهم عنصر هجومي للفريق خاصة مع امتداد عقده حتى صيف 2027. وفي المقابل تزايدت الأصوات المطالبة بمنح نجوموها مساحة أكبر في التشكيل الأساسي لاكتساب الخبرة وإعادة توازن الخط الأمامي.

بدائل محتملة لصلاح

في هذا السياق حدد أسطورة ليفربول السابق إميل هيسكي ثلاثة لاعبين قد يشكلون بدائل مناسبة في حالة رحيل محمد صلاح عن النادي:

خفيتشا كفاراتسخيليا نجم باريس سان جيرمان لسرعته وقدرته على التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص.

جارود بوين لاعب ويست هام لروح القتال والجهد البدني العالي مع تقديمه حلولاً تكتيكية في الدفاع والهجوم.

كريستيان بوليسيتش لاعب ميلان لقدرته على اختراق الدفاعات وخلق مساحات لزملائه رغم أنه قد لا يسجل عددًا كبيرًا من الأهداف.

وأكد هيسكي أن هؤلاء اللاعبين يمكن أن يشكلوا إضافة قوية للفريق في حال قرر النادي التحرك للاستغناء عن صلاح ما يعكس أن ليفربول بدأ بالفعل التفكير في إعادة ترتيب أوراقه الهجومية.

أزمة الموهبة الصاعدة

توضح مباراة نوتنجهام فورست أن هناك حالة من المنافسة داخل صفوف ليفربول حيث أصبح وجود نجوموها صعب التجاهل بالنسبة للمدرب آرني سلوت خاصة وأن اللاعب الشاب أظهر قدرة على خلق الفرص وتغيير مجريات اللقاء خلال دقائق قليلة ما قد يجعل المدرب يعيد التفكير في منح صلاح راحة مؤقتة أو تعديل خطة الفريق لتعزيز الفاعلية الهجومية.

مع استمرار تراجع مستوى محمد صلاح مؤخرًا وتوهج المواهب الشابة مثل ريو نجوموها تبدو الحاجة ماسة لفتح ملف التغيير في الهجوم خاصة مع ضغط المباريات القريبة وصراع الفريق على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.