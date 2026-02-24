محمد صلاح يدرس الرحيل عن ليفربول وأنظار أوروبا تتجه إليه

يستعد النجم المصري محمد صلاح لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبله مع نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء الموسم الحالي، في ظل موسم يعتبر الأضعف له منذ انضمامه للريدز.

ولم يسجل صلاح سوى 4 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وصنع 6 أهداف أخرى فقط، مما يعكس تراجع مستواه مقارنة بمواسمه السابقة.

كما شهدت علاقته مع المدير الفني الهولندي أرني سلوت توترات متكررة منذ بداية الموسم، ما زاد من احتمالية رحيله عن النادي.

ووفقاً للصحفي الإنجليزي ريتشارد كي، فإن جميع المؤشرات تشير إلى أن محمد صلاح سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي، لكنه استبعد انتقاله إلى دوري روشن السعودي، خاصة بعد رفضه المتكرر الانتقال للشرق الأوسط في السنوات السابقة.

ويتوقع الصحفي كي، أن يفضل صلاح البقاء في أوروبا ومواصلة اللعب في أحد الدوريات الكبرى، مع احتمال كبير للعودة إلى إيطاليا، حيث سبق له التألق في صفوف فيورنتينا وروما في بداية مسيرته الأوروبية، ما يجعل الدوري الإيطالي الوجهة الأقرب له في خطوته المقبلة.