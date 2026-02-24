حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

الفستق ليس مجرد مكسرات لذيذة تُقدَّم في المناسبات بل هو كنز غذائي متكامل داخل حبته الخضراء الصغيرة ،حيث يتميّز الفستق باحتوائه على نسبة عالية من البروتين و ألياف داعمة للهضم و دهون أحادية غير مشبعة تعزز صحة القلب، كما أنه غني بـ:

- فيتامين B6

- البوتاسيوم

- المغنيسيوم

فوائد الفستق الصحية..



١- خفض الكوليسترول الضار

و رفع الكوليسترول الجيد



٢- تحسين مرونة الأوعية الدموية

٣- حماية العين:

بفضل مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، يساهم في حماية العين من التلف والأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر

٤- تحسين الهضم

الألياف الموجودة فيه تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي

٥-إدارة الوزن

وجبة خفيفة مثالية تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في ضبط الشهية والتحكم بالوزن

٦- تنظيم سكر الدم

بفضل مؤشره الجلايسيمي المنخفض، يساعد في استقرار مستويات السكر، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري

٧- صحة الجلد والمناعة

الدهون الصحية ومضادات الأكسدة تحافظ على رطوبة البشرة ونضارتها



٨- دعم الدماغ

فيتامين B6 يساهم في تحسين وظائف الدماغ، ويعزز التركيز والذاكرة

المصدر هيلثي لاين