أفضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هي؟

الفستق الحلبي (Pistachio) من المكسرات الشهيرة التي تتمتع بفوائد صحية عديدة، لذا نعرض إليك أفضل خمس فوائد للفستق الحلبي وفقا لموقع هيلثى لاين.

افضل فوائد عند تناول الفستق..

1 غني بالعناصر الغذائية..

الفستق الحلبي مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B6، الثيامين، النحاس، المغنيسيوم، والفسفور.

كما يحتوي على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تحمي الخلايا من التلف.

2 تحسين صحة القلب..

يساعد الفستق الحلبي في خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يدعم صحة القلب. كما يحتوي على دهون صحية وألياف تعزز صحة الأوعية الدموية.

3 تنظيم مستويات السكر في الدم..

يتميز الفستق الحلبي بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم. كما أن الألياف والدهون الصحية فيه تساعد في تنظيم السكر.

4 دعم صحة العين..

يحتوي الفستق الحلبي على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تعزز صحة العين وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي.

5 تعزيز صحة الجهاز الهضمي..

الفستق الحلبي غني بالألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في الوقاية من الإمساك. كما تدعم الألياف نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.