غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد غدًا الإثنين الموافق 12 يناير 2026 حالة جوية شديدة التقلب تتسم بهطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من شمال الجمهورية، مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح واضطراب قوي في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، في مشهد يعكس استمرار الأجواء الشتوية القاسية التي تضرب المنطقة خلال هذه الفترة من العام.



توقعات عامة لحالة الطقس غدًا

بحسب ما أعلنته الهيئة، فإن الطقس سيكون شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة خلال فترات النهار ليكون مائلًا للدفء، قبل أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى خلال ساعات الليل، وهو ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة في المناطق المكشوفة.



كما أوضحت الأرصاد أن فرص تكوّن الصقيع ستكون مرتفعة على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، الأمر الذي قد يؤثر على بعض المحاصيل الزراعية ويستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتها من التلف.

خريطة الأمطار وتوزيعها الجغرافي

وتوقعت خرائط الطقس سقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى حد الغزيرة والرعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية كافة، إضافة إلى شمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، وقد يصاحب هذه الأمطار تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ما يعكس شدة الاضطرابات الجوية المصاحبة للحالة.

كما تشير التوقعات إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفي الوقت ذاته، أوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق وسط سيناء ومدن القناة، وقد تمتد هذه الأمطار خلال ساعات المساء بنسبة حدوث تقترب من 20 في المئة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة، وهو ما يعني أن نطاق التأثر بالحالة الجوية قد يشمل مناطق واسعة من البلاد.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية

وأفادت الهيئة بأن نشاط الرياح سيكون من أبرز ملامح الطقس غدًا، حيث من المتوقع أن تهب رياح نشطة على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح ما بين 40 و55 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة والصحراوية، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية وحركة المرور.

أما على مستوى البحار، فسيشهد البحر المتوسط حالة من الاضطراب الشديد في الملاحة البحرية على جميع السواحل، مع تسجيل سرعات رياح تتراوح بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع للأمواج يتراوح ما بين 3.5 إلى 5.5 أمتار، وهو ما يجعل حركة السفن وأعمال الصيد والأنشطة البحرية في غاية الخطورة خلال هذه الفترة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وفي تحذير هام، دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين والجهات المعنية إلى توخي الحذر بسبب نشاط الرياح القوية على بعض المناطق، إضافة إلى احتمالية حدوث ضربات برق مصاحبة للسحب الرعدية في بعض المناطق التي تتعرض للأمطار الغزيرة، وهو ما يستوجب الابتعاد عن أماكن تجمع المياه والأعمدة المعدنية والمناطق المفتوحة أثناء العواصف الرعدية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على عدد من المدن والمحافظات، حيث تسجل القاهرة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 11 درجة، بينما تسجل الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وفي مطروح من المتوقع أن تبلغ العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات.

أما في محافظات الصعيد، فتسجل سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، فيما تصل العظمى في قنا إلى 22 درجة والصغرى 9 درجات، بينما تشهد أسوان طقسًا أكثر دفئًا نسبيًا حيث تسجل العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

وتعكس هذه القيم استمرار الفارق الكبير بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا، وهو ما يتطلب ارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في ظل الأجواء شديدة البرودة المتوقعة.