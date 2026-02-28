إسرائيل تستعد للحرب.. نقل المرضى إلى مستشفيات مجهزة تحت الأرض

أصدرت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تعليمات للمستشفيات بنقل المرضى الداخليين إلى مناطق محمية مع انطلاق الهجوم ضد إيران، حيث أصبح النظام الصحي الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى.

وقد طُلب من جميع المستشفيات مسبقًا تجهيز مجمعات محمية في مواقف السيارات، وبدأت عملية النقل الآن ومن المتوقع أن تستغرق عملية النقل عدة ساعات، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية يوم السبت بعد إعلانها عن "ضربات وقائية" على إيران وإطلاق صفارات الإنذار في القدس.

وأعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف، قائلةً: "في ضوء التطورات الأمنية، أمرت وزيرة النقل مدير هيئة الطيران المدني الإسرائيلية بإغلاق المجال الجوي لدولة إسرائيل أمام الرحلات المدنية".

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوامرها للمواطنين بتقييد أنشطتهم في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب ضرباتها على إيران.

وتحظر القيود المعلنة حديثًا التجمعات العامة، والذهاب إلى العمل، والذهاب إلى المدارس.

ويُستثنى من ذلك ما تسميه إسرائيل "القطاعات الاستثنائية".

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت بوقوع انفجارات في مدينة قم الإيرانية، جراء الهجوم الإسرائيلي الإيراني المشترك.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية، يوم السبت بأن السلطان أعلنت إغلاق المجال الجوي الإيراني بالكامل، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك.

وأكد مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، ليس في طهران، وقد نُقل إلى "مكان آمن".