الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

إسرائيليون: خلال الـ24 ساعة المقبلة ستسقط على إيران قنابل أكثر من أي دولة بالعالم

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف مسؤولون إسرائيليون ، أن خلال الـ24 ساعة المقبلة، ستتعرض إيران لأكبر هجوم جوي، حيث ستسقط عليها قنابل أكثر من أي دولة في العالم، في إطار العملية العسكرية التي يقودها الجيش الأمريكي وإسرائيل.

كما أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أن الجيش الأمريكي ينفذ عملية ضخمة تهدف إلى تدمير صواريخ إيران والقضاء على برنامجها الصاروخي، مع التأكيد على أن العملية تشمل تبديد الأسطول البحري الإيراني وضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

التصعيد العسكري يأتي في وقت حساس وسط توترات كبيرة بين إسرائيل و إيران، مما يهدد بتفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

