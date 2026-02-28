إسرائيليون: خلال الـ24 ساعة المقبلة ستسقط على إيران قنابل أكثر من أي دولة بالعالم

كشف مسؤولون إسرائيليون ، أن خلال الـ24 ساعة المقبلة، ستتعرض إيران لأكبر هجوم جوي، حيث ستسقط عليها قنابل أكثر من أي دولة في العالم، في إطار العملية العسكرية التي يقودها الجيش الأمريكي وإسرائيل.

كما أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، أن الجيش الأمريكي ينفذ عملية ضخمة تهدف إلى تدمير صواريخ إيران والقضاء على برنامجها الصاروخي، مع التأكيد على أن العملية تشمل تبديد الأسطول البحري الإيراني وضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

التصعيد العسكري يأتي في وقت حساس وسط توترات كبيرة بين إسرائيل و إيران، مما يهدد بتفاقم الوضع الأمني في المنطقة.