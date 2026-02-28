انفجار هائل في أبوظبي..تعرض مركز أمريكي لهجوم بالبحرين..وبيان قطري

كشفت وكالة أنباء البحرين أن مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأمريكي تعرض لهجوم صاروخي.

وردا على العدوان الإسرائيلي شنت طهران هجوم بالصواريخ على مواقع أمريكية في العاصمة البحرينية المنامة، بحسب وسائل إعلام.

وقالت وكالة أنباء الإمارات بإغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي استثنائي.

وأفادت رويترز بدوي انفجار هائل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

فيما ذكر الطيران المدني الكويتي بإغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا أمام حركة الطائرات والمسافرين.

أردفت الداخلية القطرية بأنه على الجميع الالتزام والتقيد بالبقاء في المنازل أو في مكان آمن.

ذكرت الداخلية القطرية بانه على الجميع عدم الخروج إلا للضرورة القصوى وذلك إلى حين زوال الخطر.

وقالت الهيئة العامة القطرية للطيران المدني بإيقاف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر.

وقالت وزارة الدفاع القطرية: تمكنا من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة وتم التعامل وإسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها لأراضي الدولة ونمتلك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي لأي تهديد خارجي ونؤكد أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.