خامنئي تحت النار.. تدمير قصر مرشد إيران ومصيره غامض بعد الهجوم الإسرائيلي
بعد تطورات الأحداث بالمنطقة.. الحكومة تتابع موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية
رواتب تصل لـ 40 ألف جنيه.. شروط وطريقة التقديم في وظائف وزارة العمل
هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
ديني

الأزهر : نصر العاشر من رمضان سيظل شاهدًا على بطولات الجيش المصري

الأزهر فى ذكرى العاشر من رمضان
الأزهر فى ذكرى العاشر من رمضان
شيماء جمال

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إننا نعيش اليوم ذكرى عظيمة، وهي نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، الذي سيظل شاهدًا على بطولات الجيش المصري الأبي، الذي سطَّر بدمائه الطاهرة صفحةً ناصعةً في تاريخ الأمة، محققًا نصرًا عظيمًا أعاد للأمة عزتها وهيبتها وكرامتها، وأثبت أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن الحق مهما طال الزمن منتصرٌ لا محالة.

وتابع عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: لقد كان هذا النصر ملحمةً متكاملةً اجتمع فيها الشعب والجيش على قلب رجل واحد، وضرب الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه أروع الأمثلة في الاصطفاف خلف قواتنا المسلحة، دعمًا ومؤازرةً، بالكلمة والموقف، والدعاء والعمل، فكانوا سدًّا منيعًا في حماية الجبهة الداخلية، ورافدًا معنويًّا قويًّا للمحاربين البواسل على خطوط المواجهة.

وأضاف: وإنّ ذكرى هذا النصر المجيد لتُلهم الأجيال في ميادين العمل والبناء والنهضة؛ فقد أثبتت هذه الملحمة التاريخية أن الإصرار والتخطيط والإعداد الجيد هي مفاتيح النجاح في كل مجال، وأن الأوطان لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، والعمل الجاد، والإيمان بأن المستقبل تصنعه العقول المستنيرة والقلوب المخلصة والأيدي العاملة المنتجة، وكما انتصر أبطالنا في ساحات القتال بالعزيمة والتضحية، فإن معركة التنمية والتقدم اليوم تحتاج إلى الروح ذاتها؛ روح المثابرة والاجتهاد والإخلاص في العمل، لتحقيق مستقبلٍ أكثر إشراقًا لأمتنا.

واستطرد: واليوم، إذ نستذكر هذا النصر العظيم، لا تغيب عن أعيننا مآسي أشقائنا في غزة من ظلمٍ وعدوان، مؤكدين أن صمود الشعوب في وجه المُحتَل، ودفاعها عن حقها وأرضها، سيظل درسًا خالدًا في سجل التاريخ، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، بل تظل حيّةً في وجدان الأحرار حتى يأذن الله لها بالظهور والنور.

واختتم منشوره بالدعاء قائلا: حفظ الله مصر وأهلها، ونصر الحق وأهله، ورحم شهداء الأمة الأبرار، وأعان المستضعفين في كل مكان آمين.

نصر العاشر من رمضان الجيش المصري السادس من أكتوبر الأزهر رمضان ذكرى الانتصار شهر الانتصارات

