الأركان الإيرانية: المصالح الأمريكية هدفا مشروع لنا.. وإدانة من الكويت والأردن لإيران

أكدت المتحدث باسم هيئة الأركان الإيرانية، أن كل المصالح الأمريكية في المنطقة ستكون هدفا مشروعا لإيران برا وبحرا وجوا بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية ، على حق الكويت الكامل في الدفاع عن نفسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ردا على العدوان السافر.

وأضاف الخارجية الكويتية: دفاعاتنا تصدت بنجاح للعدوان وفق الإجراءات المعتمدة وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك.

وتابعت الخارجية الكويتية: استمرار الأعمال العسكرية العدوانية التي تشهدها المنطقة يقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن الخطوط الجوية القطرية تعلق مؤقتا رحلاتها من وإلى الدوحة.

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية، إن الأردن لن يكون طرفا في أي تصعيد إقليمي

وذكر الناطق باسم الحكومة الأردنية: الأردن ليس جزءا من الصراع في الإقليم، ولن يسمح لأي كان بانتهاك سيادته.