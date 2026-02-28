خبير: إيران ليس لديها ما تخسره في هذه الحرب وتدرك أهداف أمريكا

أكد خبير العلاقات الدولية محمد اليمني، أن إيران ليست في وضع يسمح لها بخسارة المزيد في الحرب الحالية، مشيراً إلى أن طهران تدرك تماماً الأهداف الأمريكية التي تسعى لتحقيقها من خلال هذا الصراع.

وأضاف اليمني ، خلال لقاء مع قناة الأولي أن إيران تعتبر هذا الصراع جزءاً من صراع أوسع في المنطقة، حيث تحاول حماية مصالحها الاستراتيجية.

وأوضح أن إيران تتعامل مع هذه الحرب بمنظور مختلف عن القوى الكبرى، حيث ترى أنها في موقف قوي يتيح لها المناورة وتحقيق مكاسب سياسية بعيدة المدى.

كما شدد على أن إيران لا تأبه بالتدخلات الأمريكية في المنطقة، بل تسعى لتحويل هذا الوضع لصالحها عبر تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.