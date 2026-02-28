تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد اليوم في الدوري

يواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سى اليوم، السبت، على ملعب استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي وزد اليوم، السبت، فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة فى الجولة العشرين من الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي بتشكيل مكون من

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم- هادي رياض - يوسف بلعمري.

ـ خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد بن رمضان - إمام عاشور - أشرف بن شرقي.

ـ خط الهجوم: مروان عثمان أوتاكا.

وتذاع مباراة الأهلي وزد عبر قناة “أون تايم سبورت”.