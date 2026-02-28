قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
حرب إيران.. اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يعلن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع الأردن بعد الهجوم الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح 1272 قطعة أرض كاملة المرافق في 23 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

وزير الصناعه
وزير الصناعه
ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg)، والذي يشمل طرح 1272 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بإجمالي مساحة تبلغ نحو 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة، وبمساحات متنوعة تبدأ من 118 مترًا مربعًا وتصل إلى 400 ألف متر مربع ببعض المناطق، بما يلبّي احتياجات مختلف فئات المستثمرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.


وأوضح الوزير أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متعددة وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة، أبرزها الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والغزل والنسيج ومواد البناء، مشيرًا إلى أن فتح باب التقديم وسحب كراسات الشروط سيتم إلكترونيًا بالكامل خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس المقبل عبر المنصة الرقمية، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص مطلع أبريل القادم بعد انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من فحص الطلبات وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة تستهدف المستثمر الجاد وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
 

وأكد الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، واستمرارًا لنهج الوزارة في إتاحة الأراضي الصناعية بصورة دورية كل ثلاثة أشهر من خلال منصة رقمية موحدة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير فرص حقيقية لإقامة مشروعات جديدة في مختلف المحافظات.


وأشار إلى أن الأراضي المطروحة موزعة على عدد كبير من المدن الصناعية، من بينها أكتوبر الجديدة وبدر وبرج العرب والعاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة والقنطرة شرق وبئر العبد وأخميم الجديدة ونجع حمادي وطيبة الجديدة وتوشكى الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافيًا.


ولفت الوزير إلى أن الطرح يتم بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وبأسعار التكلفة الفعلية للمرافق تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية، حيث يبلغ مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك. كما تتضمن الحزمة التحفيزية خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وتخفيض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، إلى جانب تبسيط نموذج دراسة الجدوى وإتاحة التقدم على فرصتين (أساسية وبديلة) لكل مستثمر.


وأوضح أن المنصة تتيح آلية تنافسية عادلة في حال تزاحم أكثر من مستثمر على نفس القطعة، حيث يقوم المستثمر باقتراح سعر للمتر المربع فوق القيمة المُسعّرة كمعيار تقييم نهائي بعد استيفاء نقاط التأهيل الفني والاقتصادي، بما يضمن اختيار أفضل العروض وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي المطروحة.


وأكد وزير الصناعة أن جميع الطلبات ستخضع لدراسة دقيقة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم إعلان النتائج عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال أسبوعين فقط من غلق باب التقديم، مع إخطار المستثمرين بنتيجة التخصيص من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مشددًا على أن المنصة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف تخصيص الأراضي الصناعية وتدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الاستثمارية.

طرح الأراضي وزير الصناعه المنصة الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

سلسلة Galaxy S26

لا تفوت الفرصة.. خطوة بخطوة لشراء هواتف سامسونج Galaxy S26 قبل الجميع

آودي

سيارة آودي الكهربائية الصينية تحقق فشلًا ذريعًا بعد إطلاقها

Galaxy S26 Ultra

ترقيات ومميزات سامسونج Galaxy S26 Ultra.. هل يستحق الشراء؟

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد