قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر
اتصالات مكثفة لـ وزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة
عاجل.. رويترز: سماع دوي إنفجارات جديدة في سماء أبو ظبي
تقدم 20 ألف وجبة يوميًا.. تعرف على مكان أكبر مائدة رمضانية بالجيزة ينظمها التحالف الوطني
الديوان القطري: اتصال بين الأمير تميم والرئيس الفرنسي
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مدرسة جنوب إيران إلى 51 قـ.تيلا
بالأسماء.. ضحايا حادث تصادم سيارتين في مطروح
إيران تعلن تدمير نظام صاروخي أمريكي في قطر
الحرس الثوري: الهجمات على قواعد ومصالح أمريكا في المنطقة لن تتوقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد اندلاع الحرب.. أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم

أسعار البنزين
أسعار البنزين
أمل مجدى

اندلعت حرب شرسة بين أمريكا وإسرائيل ضد إيران، خلال الساعات الأولى من اليوم، السبت 28-2-2026، والتي ستؤثر بشكل كبير ورئيسي ومباشر على الأسواق والاقتصاد العالمي.

ويبحث المواطنون عن أسعار البنزين والسولار بشكل كبير، خاصة مالكي السيارات وسائقي النقل، لتحديد ميزانية الأسرة.

أسعار البنزين اليوم 

استقرت أسعار البنزين اليوم، السبت 28 فبراير، وجاءت على النحو الآتي:

سعر بنزين 95 بلغ نحو 21 جنيها للتر الواحد.

سعر بنزين 92 بلغ نحو 19.25 جنيه للتر الواحد.

سعر بنزين 80 بلغ نحو 17.75 جنيه للتر الواحد.

 

سعر السولار اليوم السبت 

شهد سعر السولار داخل محطات الوقود اليوم، السبت 28 فبراير، استقرارا عند مستوياته المعلنة دون أي تعديل، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر لتر السولار يبلغ نحو 17.50 جنيه.

سعر 20 لتر سولار يبلغ نحو 350 جنيها.

سعر 30 لتر سولار يبلغ نحو 525 جنيها.

سعر 40 لتر سولار يبلغ نحو 700 جنيه.

سعر 50 لتر سولار يبلغ نحو 875 جنيها.

سعر 60 لتر سولار يبلغ نحو 1.050 جنيه.

 

أسعار أنابيب الغاز اليوم

كما استقرت أسعار أنابيب الغاز اليوم داخل السوق المحلية، وجاءت على النحو الآتي:
سعر الأسطوانة المنزلية يبلغ نحو 225 جنيهًا.

سعر الأسطوانة التجارية يبلغ نحو 450 جنيهًا.

سعر غاز قمائن الطوب يبلغ نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

سعر غاز الصب المستخدم في الصناعات يبلغ نحو 16.000 جنيه للطن.

 

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

استقرت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات اليوم، السبت، وفقًا للأسعار المعتمدة حالياً، حيث جاءت الأسعار حسب الشرائح على النحو الآتي:

سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا نحو 4 جنيهات.

بلغ سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا نحو 5 جنيهات.

وصل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة أكثر من 60 مترًا مكعبًا إلى 7 جنيهات.



 

البنزين الغاز الوقود السولار أسعار البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

رضا البحراوي

رضا البحراوي يتراجع عن الاعتزال بعد ضغط الجمهور وفرقته الموسيقية

ترشيحاتنا

سلسلة Galaxy S26

لا تفوت الفرصة.. خطوة بخطوة لشراء هواتف سامسونج Galaxy S26 قبل الجميع

آودي

سيارة آودي الكهربائية الصينية تحقق فشلًا ذريعًا بعد إطلاقها

Galaxy S26 Ultra

ترقيات ومميزات سامسونج Galaxy S26 Ultra.. هل يستحق الشراء؟

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد