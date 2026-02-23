قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير فرنسية وأمريكية تتحدث عن محاولة تمرد داخل إيران.. ولاريجاني في واجهة المشهد
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ بني سويف لمراجعة منظومة الأمن والسلامة بمحطات البنزين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

 فاجأ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، إحدى محطات البنزين على الطريق الزراعي، وذلك في طريق عودته من الجولة التفقدية لمشروع إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام، لمتابعة منظومة وسير العمل وانتظام تقديم الخدمة بالمحطة، في حضور الأستاذ شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية، والأستاذ أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وحرص المحافظ على الاطمئنان عمليًا على مدى معرفة وقدرة العاملين بالمحطة على التعامل مع وسائل الإطفاء ومعدات السلامة، ومهاراتهم في التصرف السريع والآمن في حالات الطوارئ.

وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة ووكيل الوزارة، بتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود لمراجعة منظومة الحماية المدنية، والوقوف على مدى توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة.

بني سويف محافظ محافظ بني سويف

