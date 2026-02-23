جولة مفاجئة لمحافظ بني سويف لمراجعة منظومة الأمن والسلامة بمحطات البنزين

فاجأ اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، إحدى محطات البنزين على الطريق الزراعي، وذلك في طريق عودته من الجولة التفقدية لمشروع إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام، لمتابعة منظومة وسير العمل وانتظام تقديم الخدمة بالمحطة، في حضور الأستاذ شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية، والأستاذ أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وحرص المحافظ على الاطمئنان عمليًا على مدى معرفة وقدرة العاملين بالمحطة على التعامل مع وسائل الإطفاء ومعدات السلامة، ومهاراتهم في التصرف السريع والآمن في حالات الطوارئ.

وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة ووكيل الوزارة، بتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود لمراجعة منظومة الحماية المدنية، والوقوف على مدى توافر كافة اشتراطات الأمن والسلامة.