اقتصاد

كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية
أمل مجدى

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنات الاستثمارية لشركتي التعاون للبترول وأسيوط لتكرير البترول للعام المالي 2026/2027، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر الفيديو كونفرانس، إلى جانب قيادات قطاع البترول.

وأكد الوزير أن شركة التعاون للبترول تمتلك خبرات كبيرة في نقل وتسويق المنتجات البترولية، إلى جانب توسّع نشاطها بصورة ملحوظة في مجال تموين السفن بالوقود الأمر الذي يستلزم دراسة تعظيم الاستفادة من الناقلات البترولية التي تمتلكها الشركة، بما يسهم في زيادة قدرتها التنافسية في هذا النشاط الحيوي.

وأشاد الوزير بالتطور في إنتاج الشركة من الزيوت التخليقية ذات القيمة المضافة، وما أثمر عنه ذلك من فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها بعدد من الدول العربية والإفريقية، مؤكدًا على ضرورة إجراء دراسات متعمقة للأسواق الخارجية لدعم خطط التوسع ودخول أسواق جديدة.

وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في نقل المنتجات البترولية، ورفع مستوى الوعي لدى سائقي شركة التعاون ومقاولي النقل، حفاظًا على السلامة العامة، مع مراعاة خصوصية فترة الصيام وحركة الطرق خلال شهر رمضان الكريم.

وخلال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول، شدد الوزير على أهمية المراقبة المستمرة لجودة المنتجات البترولية المنتجة من معامل التكرير المصرية، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، باعتبارها تمثل احتياجات يومية حيوية للمواطنين، مؤكدًا أن المشروعات التوسعية الجارية بمنطقة أسيوط تمثل إضافة مهمة تسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية.

ومن جانبه، استعرض المحاسب مصطفى السيد، رئيس شركة التعاون للبترول، ملامح الموازنة الاستثمارية للشركة، والتي بلغت 1.2 مليار جنيه.

وأوضح ان كافة محطات الوقود التابعه للشركة على مستوى الجمهورية مجهزة بمنظومة ATG الرقابية، وأن كميات المنتجات البترولية المباعة سجلت تطورًا ملحوظًا في بنزين 95 و92 خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، في مقابل تراجع استهلاك بنزين 80. كما سجلت الشركة نموًا ملحوظًا في حجم مبيعات وقود تموين السفن بنسبة 205%، وارتفعت قيمة المبيعات إلى 19.5 مليون دولار مقابل 9 ملايين دولار، محققة زيادة قدرها 217% عن الفترة المماثلة.

وأكد رئيس الشركة أن التعاون للبترول توسعت في إنتاج وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وعلى رأسها الزيوت التخليقية، لافتا إلى فتح أسواق تصديرية جديدة بعدد من الدول العربية والإفريقية.

ومن جانبه، استعرض المهندس عيسى علاق، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تكرير 4.2 مليون طن خام لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية المختلفة، لافتًا إلى أن معمل تكرير أسيوط نجح في تغطية 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين بأنواعه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026.

وأوضح أن الموازنة تشمل استكمال المشروعات التي تم البدء فيها للإحلال والتجديد، ودعم أنظمة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتطوير الوحدات الإنتاجية القائمة، وإقامة مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج، تشمل وحدة التقطير الجوي، ووحدة استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز، إلى جانب تحديث البنية التحتية وقدرات التخزين، وإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 10 ميجاوات، وتطوير منظومات التحكم الرقمي والقياس الآلي.

كما استعرض قصص النجاح المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ومنها صيانة ورفع كفاءة الوحدة الإنتاجية الأولى للتقطير في زمن قياسي، وتنفيذ خطة مبتكرة لأول مرة في مصر وشمال أفريقيا لدعم استدامة تشغيل مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتين ، إضافة إلى تحسين كفاءة تشغيل برج التبريد بعد أعمال الصيانة مما ساهم في زيادة إنتاجية البوتاجاز ، هذا الي جانب الجهود الاستباقية لرفع الوعي وتدريب العاملين في مجالات السلامة، والتفتيش والمراجعة المستمرة للمنظومة.

وأشار إلى أن استخدام الهيدروجين بديلاً للمازوت كوقود للغلايات والأفران أسهم في توفير 2700 طن مازوت، كما تم تقليص الانبعاثات الكربونية رغم زيادة الطاقة التكريرية للمعمل خلال النصف الأول من العام الجاري.

