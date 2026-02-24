تصوير مقاطع فيديو لراغبى التمثيل.. القبض على مالك مكتب كاستينج بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مكتب كاستنج "بدون ترخيص" بالجيزة بالمخالفة للقانون.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، وإستقطاب الشباب والفتيات راغبى التمثيل وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير – هارد ديسك محمل عليه مجموعة من الفيديوهات المصورة "بدون ترخيص" لراغبى التمثيل) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





