الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
إطلاق أكبر مظلة حماية اجتماعية بساحة الشعب لتوزيع 4 ملايين وجبة و3 ملايين كرتونة غذاء
أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق
سندي ومليش غيره بعد ربنا.. زينة تنعى شقيقها بكلمات مؤثرة
«باي من غير سلام» آخر ما كتبه شقيق زينة قبل رحيله.. هل تنبأ بوفاته؟
فرنسا تمنع السفير الأمريكي من مقابلة أعضاء حكومة ماكرون.. ما السبب؟
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-2-2026
صدقة السر ظل يوم القيامة.. فسارع بالخيرات فى هذا الشهر الفضيل
أكبر سفينة حربية.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تقترب من ميناء حيفا
إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على محور 30 يونيو ببورسعيد
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

يارا أمين

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية، أعلنت فيه اعتذارها لأسرة المخرج القدير الراحل جلال توفيق، وكذلك للفنانين ياسر جلال ورامز جلال، وذلك عما بدر من الفنان أحمد ماهر من إساءة.

وجاء في نص البيان أن النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، تتقدم بالاعتذار عما حدث، مؤكدة احترامها الكامل لأسرة المخرج الراحل ولجميع الفنانين المعنيين بالأزمة.

كما أوضح البيان أن النقابة قررت إحالة الواقعة إلى التحقيق العاجل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق اللوائح المنظمة لعمل النقابة، حفاظًا على القيم المهنية وضبط السلوك داخل الوسط الفني

وأعلن مكتب المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيلاً عن الفنانين ياسر جلال ورامز جلال، أنهما يتابعان عن كثب تحقيقات نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ضد الفنان أحمد ماهر، وذلك على خلفية ما بدر منه من إساءة وسب ضد أسرة المخرج الراحل جلال توفيق.

وأكد أشرف عبدالعزيز، في بيان له أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحمد ماهر وكل من صور أو نشر أو أعاد نشر الفيديو المسيء، بما يضمن حفظ حقوق الفنانين والأسرة المتضررة ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة وفق القانون.

نقابة المهن التمثيلية جلال توفيق رامز جلال أحمد ماهر الدكتور أشرف زكي

تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003
اوبل كورسا 2003

