أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية، أعلنت فيه اعتذارها لأسرة المخرج القدير الراحل جلال توفيق، وكذلك للفنانين ياسر جلال ورامز جلال، وذلك عما بدر من الفنان أحمد ماهر من إساءة.

وجاء في نص البيان أن النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، تتقدم بالاعتذار عما حدث، مؤكدة احترامها الكامل لأسرة المخرج الراحل ولجميع الفنانين المعنيين بالأزمة.

كما أوضح البيان أن النقابة قررت إحالة الواقعة إلى التحقيق العاجل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق اللوائح المنظمة لعمل النقابة، حفاظًا على القيم المهنية وضبط السلوك داخل الوسط الفني

وأعلن مكتب المحامي أشرف عبدالعزيز، وكيلاً عن الفنانين ياسر جلال ورامز جلال، أنهما يتابعان عن كثب تحقيقات نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ضد الفنان أحمد ماهر، وذلك على خلفية ما بدر منه من إساءة وسب ضد أسرة المخرج الراحل جلال توفيق.

وأكد أشرف عبدالعزيز، في بيان له أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحمد ماهر وكل من صور أو نشر أو أعاد نشر الفيديو المسيء، بما يضمن حفظ حقوق الفنانين والأسرة المتضررة ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة وفق القانون.