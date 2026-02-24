الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء إلى عدد من المواجهات القوية في بطولات الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والدوري السعودي للمحترفين، حيث تشهد الملاعب صراعات مرتقبة ومباريات تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا.

الدوري المصري الممتاز

تنطلق أربع مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري المصري، في توقيت موحد عند التاسعة والنصف مساءً.

الزمالك مع زد 9.30 مساء - أون سبورت 1

غزل المحلة مع بيراميدز 9.30 مساء - أون سبورت 2

سيراميكا مع الإسماعيلي 9.30 مساء - أون سبورت APP

حرس الحدود مع إنبي 9.30 مساء - أون سبورت APP



دوري أبطال أوروبا

على الصعيد الأوروبي، تنطلق مواجهة مبكرة في تمام السابعة إلا ربع مساءً تجمع أتلتيكو مدريد مع كلوب بروج عبر بي إن سبورت 3.

وفي العاشرة مساءً، يلتقي إنتر ميلان مع بودو جليمت على بي إن سبورت 1، بينما يواجه نيوكاسل يونايتد فريق كاراباج عبر بي إن سبورت 2.

كما يلتقي باير ليفركوزن مع أولمبياكوس على بي إن سبورت 4، في لقاء مرتقب بين الفريقين.

أتلتيكو مدريد مع كلوب بروج 7.45 مساء - بي إن سبورت 3

إنتر ميلان مع بودو جليمت 10 مساء - بي إن سبورت 1

نيوكاسل مع كاراباج 10 مساء - بي إن سبورت 2

ليفركوزن مع أولمبياكوس 10 مساء - بي إن سبورت 4

الدوري السعودي للمحترفين

وفي السعودية، تُقام ثلاث مباريات في تمام التاسعة مساءً، حيث يواجه التعاون فريق الهلال، بينما يلتقي الحزم مع الاتحاد.

كما يصطدم الخليج بنظيره الخلود، في مواجهات مرتقبة ضمن سباق الدوري السعودي للمحترفين

التعاون مع الهلال 9 مساء - ثمانية

الحزم مع اتحاد جدة 9 مساء - ثمانية

الخليج مع الخلود 9 مساء - ثمانية