انخفاض حراري غير مسبوق.. تحذيرات زراعية عاجلة|ممنوع ري القمح والفول اليوم

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة مناخية نادرة تمر بها البلاد غدًا الثلاثاء 24 فبراير 2026، تتمثل بانخفاض شديد وغير معتاد في درجات الحرارة يصل إلى نحو 6 درجات مئوية أقل من المعدلات الطبيعية، وهو انخفاض لم تسجله البلاد منذ سنوات.

درجات الحرارة اليوم



وأشار فهيم إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهارًا تصل إلى نحو 20 درجة مئوية في محافظات الوجه البحري، و21 درجة مئوية في محافظات قبلي، مع تشكل شبورة مائية متوسطة على الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يتطلب الحذر على الطرق.

وأوضح رئيس المركز أن فرص الأمطار محدودة ومتفاوتة الشدة، حيث تتراوح بين خفيفة ومتقطعة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على مناطق شمال سيناء، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية على الوجه البحري ومناطق واسعة من الجمهورية، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.



كما حذر فهيم من ارتفاع أمواج البحر المتوسط لتتراوح بين متر ومترين على سواحل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، بالإضافة إلى خليج السويس والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الخطر الأكبر يكمن في تزامن الرياح الباردة مع الانخفاض المفاجئ لدرجات الحرارة.

وحول التأثيرات الزراعية، أكد فهيم أن محاصيل القمح والفول تواجه مخاطر الرقاد، وبطء الامتلاء، وضعف العقد، مع إجهاد ميكانيكي للنبات. أما أشجار الفاكهة فتتعرض لاضطراب سريان العصارة وتأثر التزهير والتلقيح، مما يستدعي دعمها بالعناصر الغذائية الأساسية كالكالسيوم والبورون.

وأشار إلى أن خضر الأنفاق والفراولة ستواجه إجهادًا حراريًا ليليًا وبطء امتصاص العناصر، بينما العروة الصيفية المبكرة قد تتعرض لضعف الإنبات وتوقف النمو حال الزراعة حاليًا، داعيًا إلى إدارة ذكية للري، مع تفضيل الري الليلي، وإضافة الفولفيك أسيد ونترات الماغنسيوم وحمض الفوسفوريك لبعض المحاصيل.

ممنوع ري القمح



وشدد فهيم على منع ري القمح والفول اليوم في أغلب أنحاء الجمهورية، ووقف جميع عمليات الرش سواء بالمبيدات أو المغذيات، وعدم الانخداع بهدوء الرياح قبل الظهر، مع تأجيل زراعة الفاصوليا الصيفية والعروة المبكرة، وكذلك شتل الخضر المكشوفة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه يجب دعم التزهير والعقد لأشجار المانجو والنخيل والبرقوق والمشمش والزيتون والبرتقال، من خلال رش مركبات الكالسيوم والبورون بشكل منفصل، وحماية تخريج العنب وشماريخ المانجو باستخدام الكبريت الميكروني ومركبات الطاقة.

وأكد فهيم على أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حرجة بين كتلة هوائية باردة ورياح قوية، مؤكدًا أن الإدارة الحذرة اليوم من خلال إيقاف الري والرش، وتأجيل الزراعة الجديدة، ودعم النباتات غذائيًا، يمكنها حماية محصول موسم كامل، قائلًا: «قيراط حذر اليوم… يحمي محصول سنة كاملة».