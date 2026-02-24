قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش بيعرف يلعب.. عماد متعب يهاجم كامويش
حمد لاشين: إيران ستغلق مضيق هرمز إذا حدثت حرب مع أمريكا
انخفاض حراري غير مسبوق.. تحذيرات زراعية عاجلة|ممنوع ري القمح والفول اليوم
زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه؟.. الإفتاء تجيب
بتصميم الـ بيك أب .. مواصفات ميتسوبيشي L200 الجديدة | صور
متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2026؟ .. اعرف توقيتها وعدد ركعاتها
مرام علي: الدراما السورية في طريقها للصدارة.. وسنحقق نجاحات كبيرة
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي
الإفراج عن سفير بريطاني سابق بعد اعتقاله على خلفية قضية إبستين
الزمالك vs زد.. مواجهات نارية اليوم الثلاثاء بجميع الدوريات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انخفاض حراري غير مسبوق.. تحذيرات زراعية عاجلة|ممنوع ري القمح والفول اليوم

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة مناخية نادرة تمر بها البلاد غدًا الثلاثاء 24 فبراير 2026، تتمثل بانخفاض شديد وغير معتاد في درجات الحرارة يصل إلى نحو 6 درجات مئوية أقل من المعدلات الطبيعية، وهو انخفاض لم تسجله البلاد منذ سنوات.

درجات الحرارة اليوم


وأشار فهيم إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهارًا تصل إلى نحو 20 درجة مئوية في محافظات الوجه البحري، و21 درجة مئوية في محافظات قبلي، مع تشكل شبورة مائية متوسطة على الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يتطلب الحذر على الطرق.

وأوضح رئيس المركز أن فرص الأمطار محدودة ومتفاوتة الشدة، حيث تتراوح بين خفيفة ومتقطعة على السواحل الشمالية، ومتوسطة على مناطق شمال سيناء، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية على الوجه البحري ومناطق واسعة من الجمهورية، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.


كما حذر فهيم من ارتفاع أمواج البحر المتوسط لتتراوح بين متر ومترين على سواحل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط، بالإضافة إلى خليج السويس والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الخطر الأكبر يكمن في تزامن الرياح الباردة مع الانخفاض المفاجئ لدرجات الحرارة.

وحول التأثيرات الزراعية، أكد فهيم أن محاصيل القمح والفول تواجه مخاطر الرقاد، وبطء الامتلاء، وضعف العقد، مع إجهاد ميكانيكي للنبات. أما أشجار الفاكهة فتتعرض لاضطراب سريان العصارة وتأثر التزهير والتلقيح، مما يستدعي دعمها بالعناصر الغذائية الأساسية كالكالسيوم والبورون.

وأشار إلى أن خضر الأنفاق والفراولة ستواجه إجهادًا حراريًا ليليًا وبطء امتصاص العناصر، بينما العروة الصيفية المبكرة قد تتعرض لضعف الإنبات وتوقف النمو حال الزراعة حاليًا، داعيًا إلى إدارة ذكية للري، مع تفضيل الري الليلي، وإضافة الفولفيك أسيد ونترات الماغنسيوم وحمض الفوسفوريك لبعض المحاصيل.

ممنوع ري القمح


وشدد فهيم على منع ري القمح والفول اليوم في أغلب أنحاء الجمهورية، ووقف جميع عمليات الرش سواء بالمبيدات أو المغذيات، وعدم الانخداع بهدوء الرياح قبل الظهر، مع تأجيل زراعة الفاصوليا الصيفية والعروة المبكرة، وكذلك شتل الخضر المكشوفة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه يجب دعم التزهير والعقد لأشجار المانجو والنخيل والبرقوق والمشمش والزيتون والبرتقال، من خلال رش مركبات الكالسيوم والبورون بشكل منفصل، وحماية تخريج العنب وشماريخ المانجو باستخدام الكبريت الميكروني ومركبات الطاقة.

وأكد فهيم  على أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حرجة بين كتلة هوائية باردة ورياح قوية، مؤكدًا أن الإدارة الحذرة اليوم من خلال إيقاف الري والرش، وتأجيل الزراعة الجديدة، ودعم النباتات غذائيًا، يمكنها حماية محصول موسم كامل، قائلًا: «قيراط حذر اليوم… يحمي محصول سنة كاملة».

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

صورة الطفل

القصة الكاملة لاختفاء طفل داخل البحر بصندوق حفظ أسماك بالساحل الشمالي

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

طارق النبراوي نقيب المهندسين

المهندسين تحدد مواعيد الانتخابات وتوافق على زيادة المعاشات 15%

عمرو دياب

حملة أورنج رمضان تتصدر أنغامي.. وأغنيتها الإعلانية في المركز الأول.. تفاصيل

هاني ضاحي المرشح لمنصب نقيب عام المهندسين

حفنة وعود من هاني ضاحي لمهندسي الوادي الجديد.. هذه أهمها

بالصور

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

سعر ومواصفات أوبل كورسا 2003 المستعملة

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

