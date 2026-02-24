جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل أسانسير بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل أسانسير مصنع للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالعبور، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

بلاغا بالواقعة

تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور، بالعثور على جثة داخل أسانسير مصنع للمنسوجات دائرة القسم.



وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ للمعاينة، وكشفت المعاينة الأولية العثور على الجثة بالطابق الثالث داخل أسانسير مصنع، كما تبين أن باب الأسانسير أغلق على رأس الضحية.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث.