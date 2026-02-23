قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القليوبية يُجري جولة مفاجئة على مدرستين بشبين القناطر وطوخ

إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة شملت كلًا من مدرسة كفر شبين الابتدائية الجديدة بمركز شبين القناطر، ومدرسة أنور حسان للتعليم الأساسي بكفر عرب الحصوة التابعة لمركز ومدينة طوخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس.

 وخلال الجولة، تفقد المحافظ الفصول الدراسية وراجع مستوى النظافة داخل المدارس وحالة المرافق، موجهاً بمراجعة اجراءات الحماية المدنية وطفايات الحريق بالمدارس والحفاظ على نظافة الفصول ودورات المياه والساحات بشكل يومي لضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب ، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير النظافة والانضباط داخل المدارس. 

كما حرص المحافظ على التحاور مع عدد من الطلاب داخل الفصول للتأكد من مستوى استيعابهم للمناهج الدراسية، واستمع إلى آرائهم بشأن العملية التعليمية، موجهاً بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والاهتمام بالجوانب التربوية إلى جانب التحصيل العلمي. 

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ تراكم المخلفات على جانبي الترع بالقرى، موجهاً بسرعة رفعها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة الترع ومنع أي تأثير سلبي على البيئة وصحة المواطنين، كما شدد على تكثيف الحملات الدورية لمتابعة نظافة الترع، لضمان سلامة الأهالي والحد من انتشار الأمراض والحشرات، والحفاظ على المظهر العام للقرى. 

كما تفقد المحافظ طريق شبين–طوخ، وأشار إلى أن الطريق غير ممهّد ويحتاج إلى أعمال تطوير عاجلة، موجهاً بتذليل كافة العقبات التي تعوق تحسينه، نظراً لأهميته كمسار حيوي يربط بين مركزي شبين القناطر وطوخ وعدد من القرى، ويخدم حركة الطلاب والمواطنين بشكل يومي، مع التأكيد على ضرورة تحسين البنية التحتية للطريق لضمان سيولة المرور وسلامة مستخدميه. 

جاءت الجولة بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد ابو ليلة رئيس مركز ومدينه شبين القناطر.

