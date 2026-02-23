أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

تصدر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026 اهتمامات المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية، مع تزايد البحث عن الموعد الرسمي للعيد من أجل ترتيب الإجازات والخطط العائلية، خاصة بعد إعلان التقديرات الفلكية الخاصة بشهر رمضان وشوال.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026 فلكيًا

كشف عن التقديرات الفلكية لشهر رمضان 1447هـ / 2026م، موضحًا أن الشهر الكريم يأتي هذا العام 29 يومًا فقط وفقًا للحسابات.

وبحسب هذه التقديرات، من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك، حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم 29 رمضان.

وأوضح المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

تفاصيل بقاء هلال شوال في السماء

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في السماء بعد غروب شمس يوم الرؤية وفق الآتي:

مكة المكرمة: 30 دقيقة.

30 دقيقة. القاهرة: 35 دقيقة.

35 دقيقة. باقي محافظات مصر: ما بين 30 إلى 37 دقيقة.

ما بين 30 إلى 37 دقيقة. العواصم والمدن العربية والإسلامية: من 11 إلى 42 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، مع التأكيد أن الإعلان الرسمي النهائي يعتمد على الرؤية الشرعية التي تعلنها مساء يوم الرؤية.

كما أوضح المعهد أن يوم الخميس 19 مارس 2026 (29 رمضان) سيكون أطول أيام الصيام هذا العام، حيث تصل عدد ساعات الصوم إلى نحو 13 ساعة و52 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة

من المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:24 صباحًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وفقًا للحسابات المحلية لمواقيت الصلاة.

وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى بفروق زمنية بسيطة حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، على أن تعلن التوقيتات الرسمية النهائية قبل العيد مباشرة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

بحسب الأجندة الرسمية ، تمتد إجازة عيد الفطر لعام 2026 لمدة 3 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 20 مارس وحتى الأحد 22 مارس 2026.

ومن المنتظر أن يصدر القرار الرسمي المنظم للإجازة من مجلس الوزراء قبل حلول العيد بأيام قليلة، لتحديد آلية تطبيقها على العاملين في القطاعين العام والخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2026

وجاءت قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 وفق الجدول المعلن كالتالي: