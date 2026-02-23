شاب يطعن فتاة بالخصوص لرفضها الزواج منه.. تفاصيل صادمة

شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة، حيث أقبل أحد الأشخاص على إنهاء حياة فتاة لرفضها خطوبته، حيث استل سلاحا أبيض وقام بطعنها في بطنها وسط الشارع.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً يفيد بالعثور على فتاة مصابة بجرح قطعي وملقاة في الشارع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تببن قيام شاب بطعن فتاة لرفضها خطوبته سابقا، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.