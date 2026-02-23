قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية اللبناني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ويدعو حزب الله لتسليم سلاحه
خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية

السيسي
السيسي
عادل نصار

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية امتدت لعدة ساعات إلى المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسه خلال زيارته للسعودية وطلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وفور وصول الرئيس السيسي إلى المقر الخاص للأمير محمد بن سلمان بجدة تم التقاط صورة تذكارية للزعيمين ثم تم عقد لقاء ثنائي مغلق بينهما أعقبه مأدبة إفطار رمضان أقامها ولي العهد السعودي تكريما للرئيس السيسي والوفد المرافق له

السيسي المملكة العربية السعودية قناة إكسترا نيوز نبأ عاجل

