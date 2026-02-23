الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية

أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية امتدت لعدة ساعات إلى المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس السيسي يعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لمسه خلال زيارته للسعودية وطلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وفور وصول الرئيس السيسي إلى المقر الخاص للأمير محمد بن سلمان بجدة تم التقاط صورة تذكارية للزعيمين ثم تم عقد لقاء ثنائي مغلق بينهما أعقبه مأدبة إفطار رمضان أقامها ولي العهد السعودي تكريما للرئيس السيسي والوفد المرافق له