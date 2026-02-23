قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا
أصغر إمام قبلة.. الطالب محمد رضا يؤم المصلين بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تؤكد أن القاهرة والرياض جناحا الأمة العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة، قيادةً وشعبًا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات لم تكن يومًا علاقات تقليدية، بل شراكة راسخة تقوم على وحدة المصير وتطابق الرؤى تجاه قضايا الأمن القومي العربي.

وأضاف صالح أن العلاقات المصرية السعودية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، حيث شكل البلدان عبر عقود طويلة نموذجًا فريدًا في التضامن العربي والتكامل السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أن قوة هذا التحالف لم تأتِ من المصالح المشتركة فحسب، بل من إيمان راسخ بأهمية العمل العربي المشترك والحفاظ على استقرار المنطقة في مواجهة التحديات المتلاحقة.

وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن أن التنسيق المستمر بين القاهرة والرياض يعكس إدراكًا مشتركًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولتين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلًا عن دورهما المحوري في دفع مسارات التنمية وتعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

واختتم محمد مجدي صالح تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الزيارة تحمل رسالة سياسية واضحة بأن مصر والسعودية ستظلان دائمًا في خندق واحد دفاعًا عن قضايا الأمة العربية، وأن وحدة الصف العربي تبدأ من قوة العلاقات بين القاهرة والرياض، بما يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان حماة الوطن مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

صورة أرشيفية

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

صلاة جناز القمص تادرس عطية الله

جنازة القمص تادرس عطية الله من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

ترشيحاتنا

Galaxy S26 Ultra

تسريب جديد لهاتف Galaxy S26 Ultra يكشف مفاجأة بالبطارية وسرعة الشحن

ون بلس 15s

ون بلس 15s.. هاتف صغير الحجم ببطارية عملاقة ومواصفات رائدة

إم جي

أول علامة صينية.. رقم قياسي لسيارات إم جي في أوروبا

بالصور

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟
هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏
سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي

سيارة ولي العهد ‏السعودى
سيارة ولي العهد ‏السعودى
سيارة ولي العهد ‏السعودى

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد