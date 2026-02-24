قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار مهم من النيابة العامة بعد حكم دستوري بشأن جداول المخدرات
نادر شوقي ينفي تدخله في صفقة إمام عاشور
مدرب سموحة: كنا نلعب أمام الأهلي من أجل الفوز
موعد أذان الفجر سادس يوم رمضان.. تأخر في السحور واستعد للصلاة
بمدى 1300 كم.. مواصفات فولكس فاجن تيجوان Le برو الجديدة
إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب
أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟
6 أخطاء شائعة في نهار رمضان تقلل ثواب الصيام.. تجنب الوقوع فيها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
خطر على الأطفال والنشء .. نائبة تطالب بوقف برنامج رامز جلال
صحاب الارض الحلقة 6.. عمار يواجه الدبابات خلال طريق هروبه من غزة
توك شو

كبر 10 سنين.. جمال العدل: حسين لبيب مينفعش يمسك الزمالك

جمال العدل
جمال العدل
هاني حسين

أكد المنتج جمال العدل، أن الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بسبب رئاسته لنادي الزمالك أصبح أكبر من عمره بما يزيد عن 10 سنوات، قائلًا: "حسين لبيب كبر 10 سنين وجاله أمراض بسبب الضغط الكبير الذي يقع عليه خلال رئاسته للزمالك".

وشدد جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، على أن فكرة إدارة الأهلي والزمالك هي أمر مهم وكبير وليس سهل كما يتخيله البعض، مضيفًا: "الموضوع كبيرة وضغط الجمهور، مش حاجة سهلة، الناس بتقابلني تتخانق معايا في الشارع وأنا مش مسؤول، ولو كنت مسؤول كانوا هيعملوا ايه"، موضحًا أن الإدارة في الأهلي والزمالك هي مسئولية كبيرة جدًا.

وأشار جمال العدل إلى أن الجمهور يعترضه في الشارع سواء لانتقاد أداء الزمالك أو الإعراب عن سعادته لنجاحات الزمالك، مؤكدًا أن الإدارة مسئولية كبيرة جدًا، مضيفًا: "حسين لبيب صديقي لكن مينفعش يمسك نادي الزمالك، رجل مسالم، والأندية الجماهيرية مش محتاجة كدة، في أسماء كتير تليق على نادي الزمالك كعمرو الجنايني أو أيمن ممدوح عباس".

وتابع: "أيمن ممدوح عباس شاطر وعنده شركات كتير، ومؤسسات كبرى يديرها ويمكن أن يضخ أموال في النادي".

العدل جمال العدل اخبار التوك شو الزمالك حسين لبيب

