كبر 10 سنين.. جمال العدل: حسين لبيب مينفعش يمسك الزمالك

أكد المنتج جمال العدل، أن الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بسبب رئاسته لنادي الزمالك أصبح أكبر من عمره بما يزيد عن 10 سنوات، قائلًا: "حسين لبيب كبر 10 سنين وجاله أمراض بسبب الضغط الكبير الذي يقع عليه خلال رئاسته للزمالك".

وشدد جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، على أن فكرة إدارة الأهلي والزمالك هي أمر مهم وكبير وليس سهل كما يتخيله البعض، مضيفًا: "الموضوع كبيرة وضغط الجمهور، مش حاجة سهلة، الناس بتقابلني تتخانق معايا في الشارع وأنا مش مسؤول، ولو كنت مسؤول كانوا هيعملوا ايه"، موضحًا أن الإدارة في الأهلي والزمالك هي مسئولية كبيرة جدًا.

وأشار جمال العدل إلى أن الجمهور يعترضه في الشارع سواء لانتقاد أداء الزمالك أو الإعراب عن سعادته لنجاحات الزمالك، مؤكدًا أن الإدارة مسئولية كبيرة جدًا، مضيفًا: "حسين لبيب صديقي لكن مينفعش يمسك نادي الزمالك، رجل مسالم، والأندية الجماهيرية مش محتاجة كدة، في أسماء كتير تليق على نادي الزمالك كعمرو الجنايني أو أيمن ممدوح عباس".

وتابع: "أيمن ممدوح عباس شاطر وعنده شركات كتير، ومؤسسات كبرى يديرها ويمكن أن يضخ أموال في النادي".