جمال العدل: الخطيب مش عارف يعمل حاجة في الأهلي

أكد المنتج جمال العدل، أن الخناقات في نادي الزمالك والصراعات تكون من الداخل والخارج أيضًا؛ وهو ما يؤثر على استمرارية الفريق، موضحًا أنه لا يحدث الاتحاد من داخل نادي الزمالك من أجل مواجهة التحديات في الخارج، قائلًا: "صالح سليم قيمة كبيرة جدًا ومهمة، وكان عندنا ناس زيه بالظبط في الزمالك".

وشدد جمال العدل، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار"، على أن الكابتن محمود الخطيب لو أصبح رئيسًا لنادي الزمالك؛ لن تكون لديه القدرة على إحداث أي تغيير، مضيفًا: "هو نفسه مش عارف يعمل حاجة في الأهلي، الناس كلها شايفة اللي في الأهلي".

وأوضح جمال العدل، أن إدارة الأهلي الحالية ليست هي الأفضل، حيث أن هناك لاعبين في الفريق تم شراؤهم بأموال كبيرة ولا يفيدون الفريق، وما زال يتم الدفع لهم مقابل لا شيء.

وأكد أن الأهلي ما زال يدفع أموالا ومرتبات لمدربين أجانب سبق أن رحلوا عن الفريق، مضيفًا: "الأهلي بيشتري لاعبين بـ 70 مليون بيقعدوا 6 شهور ويمشوا، إيه اللي عامله الأهلي غير إنه بياخد الدوري والكأس".