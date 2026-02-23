قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال العدل: أنفقت مبالغ كبيرة من مالي الخاص على الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد المنتج جمال العدل أنه لا يتردد أحيانًا في الانفعال أو حتى توجيه الشتائم عند ضياع الفرص السهلة أمام المرمى، موضحًا أن هذا السلوك ينبع من حبه الكبير لنادي الزمالك وحرصه الشديد على نجاحه. 

وأضاف أن هذه الانفعالات ليست عداءً للاعبين، بل تعبير عن الرغبة الصادقة في رؤية الفريق منتصرًا ومنافسًا بقوة على جميع البطولات.

دعم مالي شخصي للنادي

كشف العدل خلال تصريحات تلفزيونية أنه قام بإنفاق مبالغ كبيرة من ماله الخاص للمساهمة في حل بعض أزمات النادي، لكنه رفض الإفصاح عن الأرقام الدقيقة. وأكد أن هذا النهج شائع بين محبي الزمالك من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن الدعم الحقيقي لا يحتاج إلى دعاية أو إعلان.

مساهمة ممدوح عباس الكبيرة

ولفت العدل إلى مفاجأة، مفيدًا بأن ممدوح عباس قدم هذا العام دعمًا ماليًا ضخمًا للنادي يتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، مؤكدًا أن «الجميع يساهم» للحفاظ على استمرار النادي وتجاوز أزماته المالية.

التحديات الإدارية والتنظيمية

أوضح العدل أن المشكلة الأساسية في الزمالك لا تتعلق بالتمويل فقط، بل تشمل أيضًا منظومة الإدارة والتنظيم الرياضي، معتبرًا أن النادي يحتاج إلى إدارة أكثر انضباطًا واستقرارًا لضمان نتائج مستدامة على المدى الطويل.

المقارنة مع الأهلي

في سياق المقارنة، رأى العدل أن منظومة الأهلي ليست ناجحة بمفردها فقط، بل تستند إلى دعم مساند قوي يضمن الاستمرارية وتحقيق البطولات، ما يمنح النادي أفضلية واضحة على مستوى الأداء والإنجازات.

الانتماء الحقيقي يظهر في الأزمات

واختتم العدل حديثه بالتأكيد على أن نادي الزمالك ليس مجرد فريق كرة قدم بالنسبة له، بل يمثل «حياة كاملة» يعيشها هو وأفراد أسرته، مشددًا على أن الانتماء الحقيقي يظهر وقت الأزمات قبل لحظات الفرح.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة ممدوح عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

طارق العشري: الإسماعيلي يتعرض لظلم تحكيمي واضح

بيراميدز

نادر شوقي يثير الجدل: بيراميدز.. “الأشطر” في سوق الانتقالات

زيزو

زيزو يواصل برنامجه التأهيلي ويستعد للعودة بقوة للنادي الأهلي

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد