جمال العدل: أنفقت مبالغ كبيرة من مالي الخاص على الزمالك

أكد المنتج جمال العدل أنه لا يتردد أحيانًا في الانفعال أو حتى توجيه الشتائم عند ضياع الفرص السهلة أمام المرمى، موضحًا أن هذا السلوك ينبع من حبه الكبير لنادي الزمالك وحرصه الشديد على نجاحه.

وأضاف أن هذه الانفعالات ليست عداءً للاعبين، بل تعبير عن الرغبة الصادقة في رؤية الفريق منتصرًا ومنافسًا بقوة على جميع البطولات.

دعم مالي شخصي للنادي

كشف العدل خلال تصريحات تلفزيونية أنه قام بإنفاق مبالغ كبيرة من ماله الخاص للمساهمة في حل بعض أزمات النادي، لكنه رفض الإفصاح عن الأرقام الدقيقة. وأكد أن هذا النهج شائع بين محبي الزمالك من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن الدعم الحقيقي لا يحتاج إلى دعاية أو إعلان.

مساهمة ممدوح عباس الكبيرة

ولفت العدل إلى مفاجأة، مفيدًا بأن ممدوح عباس قدم هذا العام دعمًا ماليًا ضخمًا للنادي يتراوح بين 300 و400 مليون جنيه، مؤكدًا أن «الجميع يساهم» للحفاظ على استمرار النادي وتجاوز أزماته المالية.

التحديات الإدارية والتنظيمية

أوضح العدل أن المشكلة الأساسية في الزمالك لا تتعلق بالتمويل فقط، بل تشمل أيضًا منظومة الإدارة والتنظيم الرياضي، معتبرًا أن النادي يحتاج إلى إدارة أكثر انضباطًا واستقرارًا لضمان نتائج مستدامة على المدى الطويل.

المقارنة مع الأهلي

في سياق المقارنة، رأى العدل أن منظومة الأهلي ليست ناجحة بمفردها فقط، بل تستند إلى دعم مساند قوي يضمن الاستمرارية وتحقيق البطولات، ما يمنح النادي أفضلية واضحة على مستوى الأداء والإنجازات.

الانتماء الحقيقي يظهر في الأزمات

واختتم العدل حديثه بالتأكيد على أن نادي الزمالك ليس مجرد فريق كرة قدم بالنسبة له، بل يمثل «حياة كاملة» يعيشها هو وأفراد أسرته، مشددًا على أن الانتماء الحقيقي يظهر وقت الأزمات قبل لحظات الفرح.