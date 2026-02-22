مران الزمالك | تدريبات بدينة للمستبعدين من مباراة حرس الحدود

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدين، من مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز ، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة زد المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.