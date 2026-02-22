قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشرعون أوروبيون يطلبون تأجيل التصويت على اتفاق التجارة مع أمريكا
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

ناقشت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع اليوم موقف تقنين الأراضي المضافة بمدن (الشيخ زايد - سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – الشروق – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر).

وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع حرص الوزارة على دفع معدلات الأداء بملف التقنين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والقوانين المنظمة، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام، ووجهت بسرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط، واستكمال إجراءات التعاقد، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين، مع التأكيد على الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.

وتم استعراض مستجدات موقف توفيق الأوضاع، بالأراضي المضافة بمدن (الشيخ زايد - سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – الشروق – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر)، بجانب عرض تقرير بشأن الأهداف من التقنين، والتي تشمل مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، من خلال اعتبارات العدالة الاجتماعية، ودعم صغار الحائزين من خلال شرائح اجتماعية متدرجة تراعي القدرة المالية للمواطنين، وكذا تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتم استعراض دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعنية بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، بالإضافة إلى إقرار الضوابط لكافة الحالات القائمة أو المستجدة، واقتراح حلول لمشكلات توفيق الأوضاع، ووضع الأسلوب الملائم للتعامل مع الحالات، كما تم استعراض تطوير الآلية الخاصة بالتقنين.

ثم تطرق إلى مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينة الشيخ زايد بإجمالي مساحة ۱۰,۸۹۸ فدان، والأراضي المضافة لمدينة سفنكس الجديدة، بإجمالي مساحة 73.284 فدان، فضلاً عن الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة بإجمالي مساحة 37919 فدان، ومدينة الشروق بإجمالي مساحة 4732 فدان ومدينة أكتوبر الجديدة بإجمالي مساحة 11.518 فدان، ومدينة 6 أكتوبر بمساحة 902.82 فدان.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة.

الأراضي المضافة الشيخ زايد سفنكس الجديدة العبور الجديدة الشروق أكتوبر الجديدة 6 أكتوبر المدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات مهندسي القاهرة

"المهندسين" تكثف استعداداتها لإجراء انتخابات التجديد النصفي 2026

الدكتور عاطف عبد اللطيف

نائب مستثمري السياحة: مرسى علم الحصان الرابح للسياحة المصرية خلال 30 عامًا مقبلة

تأشيرة مصر

بـ 30 دولارا| زيادة تأشيرة الدخول الاضطرارية بالمنافذ المصرية

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد