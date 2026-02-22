وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملفات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

ناقشت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع اليوم موقف تقنين الأراضي المضافة بمدن (الشيخ زايد - سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – الشروق – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر).

وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع حرص الوزارة على دفع معدلات الأداء بملف التقنين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والقوانين المنظمة، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام، ووجهت بسرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط، واستكمال إجراءات التعاقد، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين، مع التأكيد على الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.

وتم استعراض مستجدات موقف توفيق الأوضاع، بالأراضي المضافة بمدن (الشيخ زايد - سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – الشروق – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر)، بجانب عرض تقرير بشأن الأهداف من التقنين، والتي تشمل مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، من خلال اعتبارات العدالة الاجتماعية، ودعم صغار الحائزين من خلال شرائح اجتماعية متدرجة تراعي القدرة المالية للمواطنين، وكذا تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتم استعراض دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعنية بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، بالإضافة إلى إقرار الضوابط لكافة الحالات القائمة أو المستجدة، واقتراح حلول لمشكلات توفيق الأوضاع، ووضع الأسلوب الملائم للتعامل مع الحالات، كما تم استعراض تطوير الآلية الخاصة بالتقنين.

ثم تطرق إلى مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينة الشيخ زايد بإجمالي مساحة ۱۰,۸۹۸ فدان، والأراضي المضافة لمدينة سفنكس الجديدة، بإجمالي مساحة 73.284 فدان، فضلاً عن الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة بإجمالي مساحة 37919 فدان، ومدينة الشروق بإجمالي مساحة 4732 فدان ومدينة أكتوبر الجديدة بإجمالي مساحة 11.518 فدان، ومدينة 6 أكتوبر بمساحة 902.82 فدان.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة.