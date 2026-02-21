استجابة فورية.. وزيرة الإسكان: تحسين جودة الحياة للمواطنين أولوية لا تقبل التأجيل

التقت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أحد المواطنين المقيمين بمدينة الشروق .

خلال جولة قامت بها اليوم وفي إطار حرصها على متابعة مستوى الخدمات بمدينة الشروق.

واستمعت لطلباته ومقترحاته بشأن بعض الطرق والنظافة وأعمدة الإنارة، موجهة على الفور بسرعة التعامل مع تلك الملاحظات وتنفيذ الحلول العاجلة لها، ومؤكدة أن تحسين جودة الحياة للمواطنين أولوية لا تقبل التأجيل، وتأكيداً على نهج التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم.

وفور انتهاء الجولة، كلف الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، مسئولي جهاز تنمية مدينة الشروق لتنفيذ توجيهات وزيرة الإسكان على الفور والتعامل مع تلك الملاحظات، والمتابعة المستمرة لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الانضباط الكامل بكافة قطاعات المدينة.

وفي هذا الصدد، تم تكليف شركة صيانة الطرق بالبدء الفوري في أعمال الإصلاح ورفع الكفاءة ببعض قطاعات الطرق، بما يضمن تحسين المظهر الحضاري والارتقاء بالشبكة الداخلية للمدينة.

وفي قطاع النظافة، تم التأكيد على مراجعة جميع أماكن حاويات القمامة والعمل على إخراجها بالشكل الحضاري اللائق، مع تنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع أي مخلفات أولاً بأول، وإعادة تنسيق صناديق القمامة بكافة الأحياء، لضمان بيئة نظيفة ومنظمة تليق بسكان المدينة.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، تم التوجيه بسرعة مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفة، مع الالتزام بسياسة ترشيد استهلاك الطاقة، بما يضمن كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمة.