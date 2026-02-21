قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
وزيرة الإسكان تتفقد محطة المياه الرئيسية وتتابع تطوير وصيانة الطرق بالشروق

آية الجارحي

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة المياه الرئيسية بمدينة الشروق بطاقة 30 ألف م3/يوم، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها.

 يرافقها الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتابعت وزيرة الإسكان خلال الجولة، الإجراءات المتخذة لمجابهة تأثير الاحتياجات الزائدة خلال فصل الصيف من المياه، وأعمال استكمال رفع كفاءة المحطة، بما يشمل الطرق، وأعمدة الإنارة، وأعمال تنسيق الموقع، إلى جانب مراجعة تنسيق الموقع العام للمحطة، كما تفقدت جميع المعدات بالمحطة، فضلاً عن التأكد من كفاءة المولدات والمحركات والطلمبات.

واستمعت وزيرة الإسكان إلى شرح تفصيلي عن موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالمحطة، فضلاً عن موقف طرح عملية إعادة تأهيل عنبر طلمبات 30 ألف م³/ يوم بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء وزيادة الاعتمادية، وطرح عملية إعادة تأهيل عنبر الرافع -  مجموعة طلمبات (C)، بما يسهم في دعم منظومة الضغوط وتحقيق الاستقرار الكامل لشبكات المياه بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من عدد من الأعمال المهمة داخل نطاق المحطات، شملت: رفع كفاءة الطرق والأرصفة داخل وحول مواقع المحطات لتسهيل حركة التشغيل والصيانة، وتطوير وصيانة أعمدة الإنارة وتحسين مستوى الإضاءة لرفع كفاءة العمل وتأمين المواقع، وتنسيق الموقع العام.

وتابعت وزيرة الإسكان، الأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وصيانة الطرق بمدينة الشروق، موجهة بالالتزام بالتكليفات بشأن مجابهة المظاهر العشوائية داخل المدن الجديدة لتظهر بالشكل اللائق، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة والإنارة.

وفي جولتها، تابعت وزيرة الإسكان، موقف الباعة بسوق مركز خدمات المستقبل، موجهة بسرعة دراسة توفيق أوضاع الباعة الراغبين في العمل بشكل منظم داخل سوق حضارية مجهزة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لهم لممارسة نشاطهم بشكل قانوني ومنظم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم التأثير على الحركة المرورية أو إشغال الطرق العامة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد حلولًا عملية تحقق مصلحة الجميع.

والتقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، خلال جولتها، بأحد المواطنين بالمدينة واستمعت إلى طلباته ومقترحاته بشأن أعمال النظافة والإنارة، موجهة بالعمل على تلبية طلباته وطلبات المواطنين والعمل على حلها في إطار منظومة العمل، ومؤكدة أن جولة اليوم تأتي في إطار متابعة جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة التي يتم تقديمها بشكل دوري.

المجتمعات العمرانية الشروق محطة المياه الرئيسية المدن الجديدة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

بالتزامن مع بداية شهر رمضان..البحوث الإسلاميَّة يطلق حملة توعويَّة بعنوان: قد أفلح مَن زكَّاها لمواجهة الفساد والانحراف السلوكي

البحوث الإسلامية يطلق حملة أفلح من زكاها لمواجهة الفساد والانحراف

وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين

وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين

الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور مصطفى عبد الغني بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

