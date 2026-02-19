إعلان نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لمسابقة تعيين 86 موظفا بهيئة البناء والإسكان

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين في مسابقة شغل 86 وظيفة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

https://jobs.caoa.gov.eg

وأوضح الجهاز أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن موقفهم باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة.

وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن حاجة الهيئة لشغل عدد من الوظائف، شملت 75 وظيفة تخصصية و11 وظيفة فنية بمختلف التخصصات.