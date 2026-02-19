قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إعلان نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لمسابقة تعيين 86 موظفا بهيئة البناء والإسكان

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين في مسابقة شغل 86 وظيفة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

https://jobs.caoa.gov.eg

وأوضح الجهاز أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن موقفهم باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة.

وكان الجهاز قد أعلن في وقت سابق عن حاجة الهيئة لشغل عدد من الوظائف، شملت 75 وظيفة تخصصية و11 وظيفة فنية بمختلف التخصصات.

وظائف التنظيم والإدارة مسابقه الوظائف نتيجه التظلمات

الافطار

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

ازالة تعدي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

انارة

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

بالصور

ضع هذا الطعام على الإفطار واحم نفسك من أخطر الأمراض المزمنة والسرطان

هنفطر ايه النهاردة.. بط في الفرن ومحشي باللحمة المفرومة وطاجن تورلي

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

