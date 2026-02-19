حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة، وأن التقوى هي التي يخرج الصائم بها خلال رمضان.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أنه يندرج تحت التقوى أشياء كثيرة منها التقوى مع الزوجة والأبناء، ومع الجيران، وخلال العمل وفي كل شئ بالحياة.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص تصوم ولا تتقي الله، وأوضح أنه يتذكر شئ هو كانت وهو في عمر 9 سنوات، موضحًا أنه بدأ الصيام في عمر 9 سنوات.

وتابع:" وجهت سؤال لـ والدي ما هو السبب في الصيام، وقال له إنه هذا من أجل الشعور بالفقير، وأنه وجه له سؤال ثاني، لماذ يصوم الفقراء، ولم يرد عليه وظل هذا السؤال في علقه حتى اليوم، وكان من أجل الطاعة.