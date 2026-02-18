احذر هذه الأطعمة ترفع الكوليسترول.. حسام موافي يوضح

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أن مرضى الكوليسترول يمكنهم الصيام دون أي مشكلة، عكس بعض حالات مرضى الضغط التي قد تؤثر على وظائف الكلى أثناء الصيام.

الكوليسترول: ضرورة ولكن بحذر

أكد موافي أن الكوليسترول مادة كيميائية أساسية في الجسم وتساهم في تصنيع هرمونات حيوية، ولكنه يصبح ضارًا عندما يرتفع مستواه بشكل مفرط.

ترسب الكوليسترول داخل الشرايين يؤدي إلى تضيقها، ما قد يسبب مشاكل صحية خطيرة.

المصادر الحيوانية للكوليسترول: ابتعد عن الدهون الحيوانية

وأشار الدكتور حسام إلى أن الكوليسترول لا يوجد إلا في المنتجات الحيوانية، محذرًا من تناول الدهون الحيوانية مثل الزبدة والسمن المستخرج من اللبن.

الأسماك: الحل الأمثل لتحسين الكوليسترول

أكد موافي أن الأسماك هي من أفضل الخيارات لمرضى الكوليسترول، حيث تحتوي على أحماض دهنية مفيدة مثل أوميجا 3 و6 و9، والتي تساهم في تحسين مستوى الكوليسترول.

أفضل طرق الطهي هي الشوي لتجنب إضافة الدهون الضارة.