البرلمان الياباني يعيد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسة للوزراء

أعاد البرلمان الياباني اليوم "الأربعاء" انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسة لوزراء البلاد، وذلك عقب فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تترأسه في الانتخابات التي جرت في الثامن من الشهر الجاري.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن تاكايتشي تولت منصبها لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، قام حزبها بتشكيل ائتلاف جديد مع حزب الابتكار الياباني.

وفي انتخابات مجلس النواب التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بأكثر من ثلثي المقاعد.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرر أن تقوم تاكايتشي في وقت لاحق اليوم بتشكيل حكومتها الثانية على الرغم من أنها ستعيد تعيين الوزراء أنفسهم.