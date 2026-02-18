قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود

روج أسود
روج أسود
أحمد البهى

تذيع قناة النهار، الليلة، أولى حلقات مسلسل روج أسود، في تمام الساعة التاسعة مساءً. 

كما يذاع مسلسل روج أسود، في العاشرة مساءًا علي قناة النهار دراما. 

وتدور أحداث مسلسل "روج أسود" في إطار اجتماعي إنساني، حيث يتناول مجموعة من القصص المستوحاة من وقائع حقيقية لنساء يواجهن أزمات ومشكلات معقدة في حياتهن الزوجية والعائلية، وتلتقي هذه القصص داخل أروقة محكمة الأسرة المصرية، لتعرض قضايا تتجاوز الخيانة والانفصال، وتغوص في تعقيدات اجتماعية ونفسية أكثر عمقاً.

ويشارك في بطولة مسلسل "روج أسود" كل من رانيا يوسف، ، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، مي سليم، أحمد فهيم، كريم العمري، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، محمد الدسوقي، كريم صبحي، برلنتي فؤاد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماق ويعرض في 30 حلقة خلال شهر رمضان.



 

